Нецелевое использование общежитий выявили в учебных заведениях Актобе

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Алматы. 25 июня. КазТАГ — Нецелевое использование общежитий выявили в учебных заведениях Актобе, сообщает пресс-служба управления профилактики коррупции.

«Членами специальной мониторинговой группы при департаменте агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Актюбинской области (…) выявлены факты нецелевого использования и незаконного проживания в общежитиях учебных заведений», — говорится в сообщении в понедельник.

Как отмечается, по результатам проведенного мониторинга, были выявлены факты необоснованного проживания трех семей в музыкальном колледже, не имеющих отношения к данному учебному заведению.

Кроме того, при осмотре общежития медицинского колледжа выявлены факты переоборудования комнат под массажные кабинеты с отдельным входом, с предоставлением платных медицинских услуг и использования первого этажа как центра развития сестринского дела, несмотря на то, что студенты вынуждены разделять небольшие комнаты по 5-6 человек.

«По итогам выявленных недостатков в адрес областного управления образования будут внесены соответствующие предложения об устранении недостатков и привлечении к ответственности виновных лиц», — отмечается в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в августе-сентябре будет запущен механизм строительства студенческих общежитий в Казахстане.

Напомним, одной из социальных инициатив главы государства является повышение доступности и качества высшего образования и улучшение условий проживания студенческой молодежи.

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