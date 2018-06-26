Минюст РК намерен передать госкорпорации функцию по регистрации прав на недвижимость

Астана. 26 июня. КазТАГ – Министерство юстиции РК намерено передать НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» функцию по регистрации прав на недвижимость, сказано в проекте постановления правительства РК «О внесении изменений в постановление правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года №1120 «Вопросы министерства юстиции Республики Казахстан».

«В положении о министерстве юстиции РК, утвержденном указанным постановлением, пп. 3) п. 15 изложить в следующей редакции: «3) осуществление государственной регистрации юридических лиц, нормативных правовых актов центральных государственных органов и ведомств, местных представительных и исполнительных органов, а также акимов, обеспечение государственного учета нормативных правовых актов РК», — говорится в документе.

Разработчики поправок поясняют, что изменения связаны с передачей регистрационных функций по регистрации прав на недвижимое имущество от органов юстиции в госкорпорацию «Правительство для граждан».

«В этой связи исключается из задач органов юстиции реализационная функция по регистрации прав на недвижимое имущество», — говорится в обосновании к предложенной редакции.

Кроме того, в новой редакции пп. 3-1 п. 15 гласит «реализация государственной политики в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество, регистрации залога движимого имущества, государственного технического обследования недвижимого имущества и ведения реестра залога движимого имущества», тогда как в действующей редакции формулировка «в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество» отсутствует.

Кроме того, ожидается, что территориальные органы юстиции перестанут оказывать методическое руководство по вопросам регистрации прав на недвижимость. Вместе с тем, минюсту намерены передать функции по регистрации залога движимого имущества, государственного технического обследования недвижимого имущества и ведения реестра залога движимого имущества.

«П. 16 дополнить пп. 96-1); 105-1); 107-8) следующего содержания: «96-1) обеспечение деятельности НАО «Государственной корпорацией «Правительство для граждан» методического руководства по вопросам государственной регистрации прав на недвижимое имущество»; «105-1) осуществление государственного контроля в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество»; «107-8) разработка и утверждение инструкцию по государственному техническому обследованию объектов недвижимости», — говорится в документе.

Ожидается также, что минюст будет осуществлять госконтроль за деятельностью НАО; разрабатывать и утверждать требования к сопровождению правового кадастра и правила доступа к правовому кадастру в сферах регистрации прав на недвижимое имущество и залога движимого имущества; разрабатывать и утверждать правила предоставления госкорпорацией статистической и иной отчетной информации в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и в сфере регистрации залога движимого имущества.

Проект постановления вынесен на публичное обсуждение до 9 июля.