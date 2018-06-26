Журналист МИА КазТАГ стал победителем конкурса Евросоюза и пройдет стажировку в Брюсселе

Астана. 26 июня. КазТАГ – Журналист МИА КазТАГ Арсен Аскаров стал победителем конкурса Европейского союза (ЕС) «Евросоюз – Казахстан: 25 лет партнерства и сотрудничества» и пройдет стажировку в Брюсселе, сообщает пресс-служба представительства ЕС в РК.

«Лучшими стали: А. Аскаров, международное агентство «КазТАГ», Астана; Ольга Асхожина, Радио «Астана», Астана; Орынгуль Бектлеуова, областной филиал «РТРК «Казақстан», Атырау; Мухамеджан Ерболат, телеканал Atameken Business channel, Астана; Данил Москаленко, телеканал Atameken Business channel, Астана; Гульнар Тажиева, газета «Айкын», Алматы», — сообщили в представительстве ЕС во вторник.

Отмечается, что шесть победителей удостоились недельной стажировки в г. Брюссель.

«По программному маршруту участников ожидает посещение европейских институтов как Европарламент, совет ЕС, Еврокомиссия, Европейская служба внешних связей и знакомство с работой журналисткого пула в Брюсселе. Также в рамках визита участники будут освещать министерскую встречу ЕС-Центральная Азия, и получат возможность встречи с верховным представителем ЕС Федерикой Могерини», — говорится в сообщении.

В представительстве ЕС в РК пояснили, что конкурс направлен на расширение и укрепление отношений между Евросоюзом и Казахстаном, на формирование открытого диалога и повышение осведомленности об Европейском союзе в медиа сообществе республики.

«Прием заявок осуществлялся со 2 апреля по 31 мая текущего года. За период конкурса поступило 32 работы от представителей СМИ на казахском, русском и английском языках, посвященные актуальным аспектам сотрудничества Европейского союза и Казахстана. 16 конкурсных работ вошли в шорт-лист компетентного жюри, которые ответили всем требованиям согласно положениям конкурса», — добавили в пресс-службе.