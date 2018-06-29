Франция – Аргентина: мяч круглый, может случиться все, что угодно

Алматы. 29 июня. КазТАГ – Тулкин Ташимов. В субботу, 30 июня, в 20.00 по времени Астаны на ЧМ-2018 в России начнется первый матч 1/8 финала Франция – Аргентина.

Сама вывеска матча просто обалденная. Гризманн против Месси хотя бы. Многие СМИ начали искать аналогии в предыдущих играх этих двух команд, закономерности, какой-то тренд.

Однако…

Однако все эти исторические ассоциации, скажу честно, неуместны. Матч на «Казань-арене» – это отдельная история.

Сегодня перед нами история глубокого кризиса в сборной Аргентины, когда главный тренер потерял нити управления командой. Как там все внутри команды, не знает никто. Месси рулит вроде, но не забивает. И это очень большая проблема.

Также перед нашими глазами разворачивается другая история сборной Франции. Имея один из сильнейших за всю историю французского футбола состав, Дидье Дешам никак не может его монетизировать.

Как бы то ни было, но фаворитом пары многие эксперты считают Францию. В противовес этому прогнозу многие эксперты говорят о факторе Месси, который может сработать в самый нужный момент.

Но…

Но ведь может и не сработать. И потом Жиру-Гризманн-Мбаппе тоже не лыком шиты. Единственное, что можно обещать, так это интересный и напряженный матч под стать стадии плей-офф.

Все остальное решит сама игра, судья и мяч, который круглый, в силу чего может случиться все, что угодно.

Напомним, что ЧМ-2018 – это 21 чемпионат мира по футболу ФИФА, финальная часть которого проходит в России с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой турнира. ЧМ идет на 12 стадионах в 11 городах России. Кроме того, на чемпионате впервые используется система видеопомощи арбитрам.