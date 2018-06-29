Казахстан и Узбекистан обсудили перспективы развития обстановки в Центральной Азии с учетом ситуации в Афганистане

Астана. 29 июня. КазТАГ — В Ташкенте состоялись расширенные плановые консультации между аппаратами советов безопасности (СБ) Республики Казахстан и Республики Узбекистан, сообщает пресс-служба главы государства.

«В ходе переговоров, которые прошли под председательством помощника президента – секретаря СБ РК Нурлана Ермекбаева и секретаря СБ при президенте Узбекистана Виктора Махмудова с участием руководителей центральных государственных органов, рассмотрены актуальные вопросы региональной безопасности и двустороннего сотрудничества. Было обсуждено текущее состояние и перспективы развития обстановки в Центральной Азии с учетом ситуации в Афганистане, дальнейшая активизация и расширение взаимодействия в военно-технической и военной сфере», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в пятницу.

Также на повестку были вынесены вопросы сотрудничества в сфере противодействия незаконной миграции, таможенного контроля, совершенствования безопасности в гражданской авиации.

Кроме того, в рамках встречи стороны рассмотрели предварительные итоги исполнения пунктов Дорожной карты по реконструкции и модернизации пунктов пропуска, автомобильных дорог и обустройству прилегающей территории на казахстанско-узбекской государственной границе.

«По итогам работы даны конкретные поручения соответствующим государственным органам двух стран», — подчеркивается в сообщении.

Как отмечается, консультации между аппаратами СБ проходят на регулярной основе согласно поручению глав Казахстана и Узбекистана.