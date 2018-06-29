Первые Вице-Премьеры РК и РФ Аскар Мамин и Антон Силуанов приняли участие в открытии Выставки, посвященной 20-летию Астаны

29 июня 2018 г., г. Москва

Первый заместитель Премьер-Министра РК Аскар Мамин и Первый заместитель Председателя Правительства РФ Антон Силуанов приняли участие в официальном открытии Выставки в Павильоне «Казахстан» на ВДНХ, посвященной 20-летию Астаны.

В торжественном мероприятии также принял участие посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов.

А.Мамин, поприветствовав гостей от имени Правительства Республики Казахстан, отметил, что «строительство новой столицы стало ярким триумфом страны, ее многонационального народа».

«Ровно 20 лет назад Президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев принял стратегическое решение о переносе столицы из Алматы — в географический центр государства, в город, впоследствии названный Астаной», — сказал А. Мамин.

Как отметил Первый Вице-Премьер РК, строительство новой столицы стало локомотивом развития страны, важнейшим созидательным фактором в масштабе государства. По примеру Астаны, мощный импульс развития получили все регионы Казахстана, отрасли экономики, связанные с производством строительных материалов, энергетические и индустриальные проекты, проведена масштабная модернизация инженерной и транспортной инфраструктуры.

За эти годы в развитие столицы привлечены инвестиции на сумму почти 50 млрд. долларов, из которых более 80% — частные инвестиции.

За 20 лет Астана из провинциального города превратилась в мегаполис с населением один миллион двести тысяч человек. Высокими темпами развивается жилищное строительство, осуществлена модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Сформирован уникальный архитектурный облик столицы. Первый Вице-Премьер РК подчеркнул, что «Президент России Владимир Путин назвал Астану чудом современного мира, а известные архитекторы с мировыми именами реализовали здесь свои передовые архитектурные идеи».

«Казахстанско-российские отношения являются образцовой моделью и наглядным примером того, как должны развиваться двусторонние связи между государствами в ХХI веке», сказал А.Мамин и подчеркнул «символичность организации тематической выставки в рамках мероприятий по празднованию 20-летия Астаны, в Москве — в столице важнейшего стратегического партнера Казахстана».

«Астана стала крупнейшим деловым центром, крупнейшим финансовым центром, крупнейшим культурным центром страны. И не случайно празднование этого мероприятия проходит здесь, в Москве, поскольку Москва первая из российских городов стала побратимом города Астаны», — подчеркнул А.Силуанов.

А.Мамин, А.Силуанов и И.Тасмагамбетов посетили Павильон «Казахстан» на ВДНХ, в котором уже завершаются реставрационные работы.

Павильону «Казахстан» дана новая жизнь, здесь будут происходить яркие события, он станет одним из наиболее посещаемых на ВДНХ. Казахстанский Павильон по праву будет одной из ключевых площадок для презентации экономического потенциала страны и богатого культурного наследия государства.

Павильон «Казахстан» на ВДНХ в г.Москва будет полностью отреставрирован в конце текущего года. Многие элементы, придававшие зданию национальный колорит, будут восстановлены — историческая часть Павильона примет первозданный вид.

В рамках программы празднования 20-летия Астаны в Москве проводится Конференция по архитектурной и градостроительной политике Астаны, в которой принимают участие архитекторы Казахстана и России.

Пресс — служба Премьер-Министра РК