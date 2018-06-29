Астана. 29 июня. КазТАГ — Летняя дождливая погода ожидается в июле в Казахстане, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В начале месяца в западной половине Казахстана все еще сохранится жаркая (+35+43) и сухая погода, что связано с блокирующим антициклоном, где по его западной периферии южными и юго-западными ветрами выносится раскаленный воздух со Средней Азии», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

Тем временем на остальной территории Казахстана с северо-западными потоками все еще сохранятся кратковременные грозовые дожди с порывистым ветром.

В середине следующей недели, по данным синоптиков, с разрушением блокирующего антициклона на запад страны начнет поступать более свежий и влажный воздух, который обусловит спад жары в этих регионах. А на остальной территории с выносом тепла ожидается настоящая летняя погода с температурой воздуха: в северной половине +28+35; в южной половине +35+43.

Согласно долгосрочному прогнозу в начале второй декады с влиянием активного циклона над северными регионами ожидается дождливая погода с температурой воздуха ниже нормы. Во второй половине месяца на западе страны в основном будет преобладать жаркая и сухая, в восточной половине — прохладная и дождливая погода.

В результате средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на +1+2 в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Актюбинской и Костанайской областях, около нормы – на остальной территории.

«Месячное количество осадков предполагается меньше нормы в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Костанайской, Кызылординской и Туркестанской областях, около нормы – на остальной территории», — добавляет пресс-служба.

Отмечается, что консультативный прогноз будет корректироваться по мере изменения синоптической ситуации.