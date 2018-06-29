Спеццентр активного долголетия открыт в Алматы

Алматы. 29 июня. КазТАГ — В Алматы открылся специальный центр активного долголетия для людей старшего поколения, сообщила пресс-служба акимата города.

«Для алматинских пенсионеров здесь открылись библиотека, фитнес-зал для йоги и аэробики, залы для занятия шахматами, тогызкумалак, домино, вязанием, просмотра фильмов», — говорится в сообщении в пятницу.

Так, для пожилых людей на постоянной основе будет организовано обучение навыкам компьютерной грамотности, работе со смартфонами, английскому языку.

Кроме того, совместно с общественными объединениями еженедельно будут проводиться бесплатная юридическая, психологическая, медицинская консультации, мотивационные семинары и мастер-классы.

«Прежде всего, мы стараемся решать вопросы социально уязвимых слоев населения. (…) Люди в возрасте не должны ограничиваться тихой пенсией. Они хотят чувствовать востребованность, ощущать наше внимание. Поэтому этот год в Алматы мы проведем под эгидой поддержки старшего поколения», — отметил аким города Бауыржан Байбек.

С момента запуска проекта в Алматы создали 32 социальных клуба с охватом более 1700 человек. Курсы компьютерной грамотности прошли уже более 1 тыс. пенсионеров.

В парках и скверах в каждом районе города для них организованы занятия физкультурой, йогой, скандинавской ходьбой с охватом более 2 тыс. пожилых людей.

На базе совета ветеранов организован клуб экотуризма, который уже посещают более 100 человек. В период с июля по ноябрь запланировано 20 туров выходного дня для посещения Большого Алматинского озера, Боралдайских сакских курганов и др.