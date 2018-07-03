Средства по программе «Нурлы жол» освоены на 21% за полгода – Сулейменов

Астана. 3 июля. КазТАГ – Алтынай Кумисбек. Выделенные на 2018 год на реализацию программы «Нурлы жол» средства освоены к 1 июля на 21%, сообщил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов.

«На реализацию госпрограммы «Нурлы жол» в 2018 году из всех источников финансирования предусмотрено Т829,5 млрд, из которых на 1 июля 2018 года по оперативным данным освоено Т167,1 млрд или порядка 21%», — сказал Т. Сулейменов на заседании правительства РК во вторник.

Министр уточнил, что по первому направлению — развитию транспортно-логистической инфраструктуры — из всех источников предусмотрено Т745,5 млрд, из которых по итогам 6 месяцев текущего года освоено Т130 млрд.

В рамках второго направления — укрепления энергетической инфраструктуры на реализацию проекта строительства высоковольтной линий по направлению Шульбинская ГЭС — Актогай — Талдыкорган — Алма в текущем году предусмотрено Т25,8 млрд, из которых по итогам 6 месяцев подрядным организациям оплачена сумма в размере Т17,6 млрд.

По направлению госпрограммы «модернизация инфраструктуры ЖКХ» в 2018 году при уточнении республиканского бюджета выделено Т38,9 млрд, из которых на 1 июля освоено Т18,4 млрд или 48% от годового плана.

Кроме того, в 2018 году в рамках Рамочных соглашений о партнерстве с международными финансовыми организациями из средств республиканского бюджета предусмотрено Т19,2 млрд, по состоянию на 1 июля освоение этих средств составляет 90%.