Является ли Алаш-Орда предтечей Республики Казахстан?! Часть 1

Если бы инициировавшаяся алашординцами идея создания казахской автономии в конце 1917 года сработала тогда же, сегодня ситуация, наверное, была бы совершенно иной

Издание Kasmir Monitor опубликовало статью Ахмеда Рашида под названием «Islam & the Bolshevik Revolution» — «Ислам и большевистская революция».

В ней говорится так: «В период между 1917-1920 годами казахские номады сформировали свое собственное национальное правительство под названием Алаш-Орда во главе с Алиханом Букейхановым, принцем и потомком Чингисхана. По оценкам ученых, страна казахов потеряла 1,5 миллиона человек или одну треть своего населения в период между 1917 и 1930 годами».

Издание Transitions Online опубликовало статью Александера Мориссона под названием «Central Asia and the Bolshevik Revolution Centennial» — «Центральная Азия и столетие большевистской революции».

В нем излагается следующее: «Хотя Октябрьская революция произошла в тысячах милях от Центральной Азии и не отражала местных политических условий, она оказала очень серьезное воздействие на ход жизни в этом регионе.

Большевики сталкивались с массовым сопротивлением на просторах Российской империи. Даже другие социалистические и революционные партии считали их власть нелегитимной.

В Центральной Азии, все еще не оправившейся после восстания 1916 года и его (жестокого) подавления, Октябрьская революция отражала чаяния местных жителей в еще меньшей мере, чем в европейской части империи. В Ташкенте, административном центре Туркестанской губернии (в которую входили территории современного Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана и южной части Казахстана), Ташкентский Совдеп объявил о взятии власти в свои руки.

Первым же своим декретом Ташкентский Совдеп, почти полностью состоявший из являвшихся европейцами работников железной дороги и солдат, ввел запрет на включение в его состав представителей местного мусульманского населения. Логика такого решения объяснялась тем, что-де революция ввела диктатуру пролетариата, а мусульмане были слишком отсталыми, чтобы иметь свой собственный пролетариат. Иначе говоря, это была попытка более бедных европейцев присвоить власть и колониальные привилегии, которыми раньше пользовался правящий класс – царские чиновники и армейские офицеры.

Неудивительно то, что мусульманское население не стало пассивно наблюдать за этим. Ранее в 1917 году оно получило большинство мест в Ташкентской городской думе (в рамках единственных более или менее свободных выборов в Центральной Азии), и теперь его представители в ответ на захват Совдепом власти объявили о создании мусульманской Туркестанской (Кокандской) автономии со своим правительством и столицей в богатом хлопком Коканде.

Тем временем в Степном крае на севере группа казахских интеллектуалов под руководством Алихана Букейханова, Ахмета Байтурсынова и Миржакыпа Дулатова объявила об учреждении Алашской автономии (Алаш-Орды). Ни та, ни другая из этих двух автономий не заявляла о независимости – обе они стремились получить автономный статус в рамках реформированной Российской империи.

Также ни та, ни другая попытка установить самоуправление в долгосрочном плане не увенчалась успехом. Главным недостатком Кокандской автономии и Алаш-Орды в бурные 1917-1918 годы было отсутствие у них собственной армии».

Как и в России, у нас ситуацией, сложившейся после Февральской революции 1917 года, были вызваны к жизни сразу две во многом противоречившие друг другу государственные идеи – казахской национальной автономии и казахской советской социалистической автономии.

Царская Россия как собирательница земель казахских под единой властью

Разница лишь в том, что там та форма государственности, за которую выступали и воевали с большевиками те, кто в гражданской войне находился по ту сторону от них, после распада СССР в 1991 году в некотором роде возродилась. Во всяком случае, возрожден в качестве государственного флага России триколор, который был символом белого движения. Но, с другой стороны, ее нынешний государственный гимн в музыкальном отношении тот же, который был принят при коммунистической власти. Соединяя в наше время в рамках одного государства понятия, что олицетворяли полярные друг другу государственные идеи тех сил, которые много десятилетий тому назад сошлись в непримиримой гражданской войне, современная российская элита стремится примирить доставшиеся от прежних времен в наследство нынешнему поколению антагонистические представления.

А вот в Казахстане все складывается несколько иначе. У нас сформировавшаяся к настоящему времени общественно-государственная формация практически ничего не взяла из наследия автономистов Алаш-Орды. Во всяком случае, такое складывается впечатление, когда знакомишься с мнениями тех, кто специализируется в исследовании ее деятельности.

Одна из передач показывавшейся в недавнем прошлом на 31-канале еженедельной программы «Кiм?», в рамках которой видные казахские интеллигенты обсуждали животрепещущие проблемы общества, помнится, была посвящена теме 90-летия Алаш-Орды и вопросам о том, какое же внимание уделяется сейчас ее наследию. Выступавшие там в тот раз люди были практически единодушны во мнении, что на идеи казахских автономистов начале XX века в ходе строительства новой государственности в форме Республики Казахстан в наше время особого внимания не обращалось и не обращается.

Нет, нынешняя государственная идеология в отличие от той, что была прежде, их не отрицает и не отвергает. Наоборот, идеи Алаш-Орды изучаются и пропагандируются. Но к применению в качестве руководства к действию не принимаются. Видимо, те, кто сейчас делает политику и принимает решения, не видят возможности их прикладного использования. Следовательно, развитие государственности пошло по иному пути.

В связи с этим возникают вопросы: насколько хорошо известно сейчас то, каковы были идеи, которыми руководствовались деятели Алаш-Орды, и что они хотели сделать.

Чтобы получить понятие об этом, надо прежде попробовать разобраться в контексте событий того времени. Итак, какова была тогда ситуация?

К России разные части казахского народа были присоединены в разные времена. Но одно дело — формальное включение. И другое – непосредственное вовлечение в систему государственного управления империи и введение ее законов для обязательного исполнения.

Пока Россия постепенно включала в свой состав разные регионы казахских земель, прошло не одно десятилетие. Так что было время, когда одни из них подчинялись русским, другие — кокандским правителям, третьи – хивинским ханам, четвертые – засевшим в Восточном Туркестане или, иначе говоря, Синьцзяне представителям власти правившей в Китае маньчжурской династии… И, как следствие, стал формироваться у разных частей единого народа различный исторический опыт.

(Продолжение следует)

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