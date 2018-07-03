«Число эмигрантов из Казахстана выросло вдвое: в чем причины?». «Более 3600 религиозных объединений, законно функционируют в нашей стране». «Казахорус: взгляд со стороны». «О непродуктивных гражданах… и очень продуктивных чиновниках!»

Сетевой Казахстан 3 июля 2018г.

REGNUM . RU . Марат ШИБУТОВ – «Число эмигрантов из Казахстана выросло вдвое: в чем причины?» — Конечно, есть проблемы и в других странах. Но в Казахстане они усугубляются падающим уровнем доверия к власти. Дефицит угля в угледобывающей стране, масштабная коррупция в верхах, откровенно несправедливые судебные приговоры и полная отстраненность власти от проблем населения — процесс пошел особенно живо в последние полтора года. Один из показателей — рост участия населения в протестных акциях в неактивной ранее в этом аспекте столице. Всё происходящее должно заставить власть задуматься: она всё больше и больше повисает в пустоте, а ведь дерево с ослабленными корнями, несмотря на мощные ствол и крону, падает от любого внешнего толчка.

AZATTYQ . ORG . «Дархан Калетаев: «Я открыт для религиозных меньшинств»» — Сенат парламента Казахстана оставил на осень рассмотрение резонансного проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений». Азаттык поговорил об этом проекте с министром общественного развития Дарханом КАЛЕТАЕВЫМ. Возглавляемое им ведомство, которое до переименования 29 июня называлось министерством по делам религий и гражданского общества, выступает разработчиком документа — Более 3600 религиозных объединений, законно функционирующих в нашей стране, сотрудничают с нашим министерством. Мы всячески поддерживаем законную деятельность религиозных объединений. При министерстве работает совет экспертов по вопросам религии, проводятся съезды лидеров религий, ежегодно проходят форумы религиоведов.

TIME . KZ . «Примите меры к вице-мэру!» — Первого заместителя акима Астаны Сергея ХОРОШУНА обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Столь серьезные обвинения г-ну Хорошуну предъявил не кто-нибудь, а его бывший приятель — глава строительной компании “Тамыз инвест групп” Валим МАШУРОВ, сам осужденный, кстати, за растрату денег столичных дольщиков на 11 лет. Ожидая рассмотрения своего дела в кассационной инстанции, предприниматель успел уже отправить массу писем и обращений во все инстанции.

«Присели. На дорожку» — В Астане завершились судебные разбирательства по делу двух руководителей инспекции транспортного контроля, на систематической основе собиравших дань с компаний, занимающихся грузоперевозками. Удивительное дело: пойманных с поличным бастыков, один из которых заработал 2 миллиона тенге, а второй еще больше — почти два с половиной, не стали наказывать слишком строго. Оба просили дать им возможность заплатить штраф в 60-70-кратном размере, но судьи были непреклонны: деньгами вы не отделаетесь! В результате бывший руководитель ГУ “Инспекция транспортного контроля по Астане” Батырхан ДАБЫЛ получил аж два года лишения свободы, а его подельник — начальник отдела той же организации Ерлан ТУРЫМОВ — на год больше!

«Искусство пересадки» — Наш алматинский корреспондент, побывав в Астане, поняла, как мало нужно пассажиру общественного транспорта для счастья — всего лишь бесплатная пересадка в течение часа. А по приезде решила выяснить, почему, несмотря на обещания, ее до сих пор не внедрили в Алматы.

CARAVAN . KZ . «Казахстанские налоговики массово рассылают извещения «непродуктивно самозанятым лицам»: чем это грозит населению» — Пока в высоких кабинетах днями и ночами думали о судьбе самозанятых, почти пять миллионов этих самых людей вопреки поговорке спали себе спокойненько, не платя налоги. Им казалось, что министерские дискуссии так далеки. Но вдруг как гром среди ясного неба на головы граждан посыпались письма из налоговой. Явиться! Определиться! Оштрафуем! И вот тут началась паника… Сразу несколько моих знакомых обратились ко мне с похожим листочком в руках. Среди них были водитель, продавец и даже… поэт.

«Абильда Абдикаримов: Правозащитником должен быть каждый» — С начала текущего года правозащитник из Караганды, руководитель республиканского общественного объединения Абильда АБДИКАРИМОВ ведет консультации по правовым вопросам в соцсетях. За это время он не просто помог многим согражданам, но создал сеть правозащитников по стране. Общественник уверяет: возможности Интернета сегодня не только позволяют любому гражданину отстаивать собственные права, но и обязывают делиться своими знаниями с другими.

KAPITAL . KZ . «Не прогадал ли Нацбанк с базовой ставкой?» — Спустя три недели после решения Нацбанка о снижении базовой ставки до 9%, сопровождавшегося комментариями о том, что потенциал уменьшения практически исчерпан и при определенных условиях актуальным может стать ужесточение денежно-кредитной политики, оно выглядит все более соответствующим тому, что происходит на внешних рынках.

«Зачем Казахстану нужны китайские инвестиции» — В Казахстане время от времени возникают фобии в отношении Китая. Новый пакет инвестиционных соглашений, заключенный между КНР и РК после недавнего саммита ШОС, вновь вызвал волну разговоров о рисках, которые несет чрезмерное доминирование Поднебесной в казахстанской экономике. О том, что вокруг Китая много мифов, вынужден был объясняться министр информации и коммуникации Даурен АБАЕВ.

IA — CENTR . RU . «Казахстан виртуальный не совпадает множеством пазлов с реальным» — Обвинение в искажении реальности – одно из самых стандартных в виртуальном пространстве Казахстана. Оно может звучать от кого угодно и за что угодно: очернение действительности, приукрашивание действительности, замалчивание негативных фактов, вскрытие негативных фактов, игнорирование положительных моментов, акцентуация лишь на положительных вещах и т. п. Вот только упускается из вида принципиальный момент: каждый видит то, что есть у него в голове. Аберрация сознания. Реализма не бывает. Если вкратце, то сначала человек из соцсети моделирует свой собственный мир, а потом доказывает кому угодно другому, что у него картина мира правильная, а у остальных – идиотская.

FORBES . KZ . «Что делать с казахстанцами, которых заменят роботы: уволить или переучить?» — Этот вопрос встал ребром на презентации исследования о готовности Казахстана к всеобщей цифровизации, которая прошла в пространстве SmartPoint в Алматы. Пока промышленные предприятия стараются избегать больших стрессов: сокращения персонала, полной перестройки производственных процессов, и так далее. Но в будущем, по словам экспертов, казахстанцам придется отказаться от концепции получения образования один раз в жизни. Обучаться придется постоянно, в течение всей жизни.

365 INFO . KZ . «Вернет ли ЕНПФ наши деньги, которые были вложены в сомнительные акции?» — Какова судьба 41 млрд тенге пенсионных активов, вложенных в ценные бумаги проблемных эмитентов? Сколько будет получать человек на пенсии, который никогда не работал? Когда самозанятые начнут пополнять казну? Об этом рассказала зампредседателя правления АО «ЕНПФ» Сауле ЕГЕУБАЕВА.

«Спекулянты начали зарабатывать на программе «7-20-25»» — Получить ипотеку по программе «7-20-25» легко. Стоит лишь переписать недвижимость на жену/мужа. Однако это выгоднее тем, кто покупает квартиры для сдачи, чем казахстанцам, действительно нуждающимся в жилье. Увы, но несмотря на льготные условия, первоначальный взнос и ежемесячные платежи смогут потянуть не все. Участвовать в новой ипотечной программе «7-20-25» могут не только те, у кого нет крыши над головой. Пожалуй, это главный вывод из новых разъяснений Нацбанка.

«Доллар по 380 тенге: даже нефть не поможет» — Успокаивает лишь то, что девальвация национальной валюты будет плавной… Серьезное давление на экономику Казахстана отчетливо проявляется в слабом курсе тенге. Иначе не объяснить последнего падения нацвалюты до 340 за доллар — и это при высокой цене на нефть, более 70 долларов за баррель, считает экономист Ерлан ИБРАГИМ.

VLAST . KZ . «Лязат Актаева, вице-министр здравоохранения: «Мы научим пациентов самоменеджементу»» — Министерство здравоохранения страны взялось за масштабную реформу пакета гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОМБП). В него теперь будут входить, в первую очередь, приоритетные заболевания, лечение которых нельзя откладывать, — это 25 групп заболеваний. Это означает, что больным сахарным диабетом или страдающим артериальной гипертензией не придется самостоятельно покупать себе лекарства. Государство полностью обеспечит их бесплатной медпомощью и необходимыми лекарствами, а также научит управлять своим здоровьем и контролировать свои болезни. О том, как Минздрав намерен это делать, в интервью Vласти рассказала вице-министр Лязат АКТАЕВА.

SAYASAT . ORG . «Казахорус: взгляд со стороны» — На прошлой неделе «Саясат» задался вопросом, чем отличаются русские в России от казахских русских. Опрошенные спикеры сошлись во мнении, что различия есть не только в языковой практике, но и в ментальности. Насколько ощутима эта разница в ментальности? С этим вопросом мы обратились к тем, кто волею судьбы переехал из России в Казахстан. Анна КОУРОВА родилась и выросла на российском Дальнем Востоке. Сейчас она казахская келин и живет в Казахстане. Анна ведет блог в Facebook, где делится своим опытом погружения в местную среду, теперь ставшей для нее своей. Директор ТОО «Инсайт Медиа» Юрий ДОРОХОВ уже более 10 лет живет и работает в Казахстане. Из своего опыта он делится наблюдениями о разности казахских и российских русских.

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