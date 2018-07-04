Города-миллионники, аулы-изгои. Часть 1

Статистика если и врет, то совеем немного, и чаще устами чиновников. Казахстанцы рожают все больше и охотнее. Миф о миграционной катастрофе

Без статистики вообще не жизнь, а каторга какая-то… Герои «Служебного романа» точно знали, о чем говорят. А если серьезно, то статистика – хоть и наука, но весьма приблизительная. Ведь у людей, как точно выразился один из главных героев мультсериала «Симпсоны» — Гомер, «всегда найдется какая-нибудь статистика».

Впрочем, цитаты, так или иначе освещающие роль статистики в истории и в жизни, можно продолжать пусть и не бесконечно, но долго. Сарказма хватает. Но ведь статистика правит бал. Или люди, которые используют эту сухую цифирь. Иногда – в своих интересах.

Как бы то ни было, сегодня нас интересуют статистические выкладки, чтобы понять одну простую вещь: как прирастает население Казахстана с начала века, какие города становятся для казахстанцев магнитами, а какие регионы теряют население.

Казахстан – земля обетованная

На начало 2000 года нас, казахстанцев, насчитывалось 14 901 641 человек. В 2018 году, так же на начало года, народонаселение увеличилось до 18 157 337 человек. Прирост – 21,8%. Просто фантастическое человеко-прибавление. Исторический рекорд.

Правда, за этот период случались небольшие провалы. Например, к 2001 году население уменьшилось до 14 865 610 человек, и к 2002 году мы еще подрастеряли немножко – 14 851 059. Но уже через год, в 2004 году население восстановилось и даже превзошло показатель 2000 года.

В 2005 году мы преодолели рубеж в 15 млн. населения, а в 2010-м – 16 млн. В 2014 году нас стало больше 17 млн., а в этом – уже больше 18 млн. человек! Как видим, если раньше требовалось 5 лет на миллионный скачок, то теперь – 4 года. Возможно, 19-миллионнный рубеж мы преодолеем, учитывая темпы прироста населения, уже к 2021 году!

В первую очередь население увеличивается за счет естественного прироста – казахстанцы рожают все больше и охотнее!). Потому как сальдо миграции (количество въехавших и выехавших) в основном отрицательное. То есть, выезжает из Казахстана больше, чем въезжает. С 2004 года по 2011 год в Казахстан больше въезжало людей, чем выезжало на постоянное место жительство. Но последние 6 лет, по данным на 2017 год, больше выезжает людей, чем въезжает в Казахстан. Однако счет идет лишь на десятки тысяч (в 2016 году – минус 21 145 человек, в 2017-м – минус 22 130), что не делает статистику по миграции особенно уязвимой.

Города-миллионники: лучше меньше, да больше?

Это Москва не сразу строилась. А Астана – сразу. Ну почти сразу. И прирастала населением стремительно.

В 2000 году насчитывалось 380 990 астанчан. Не по крови, конечно, но по духу. 13 лет потребовалось на то, чтобы население столицы удвоилось. А потом, конечно, самый главный город страны стал миллионником. С этим произошел небольшой казус – миллионером Астана стала ровно через год после того, как прошли все торжества по этому случаю. Тем не менее, миллион – есть: на начало 2018 года здесь проживало 1 030 577 человек.

У чиновников уже зреют планы по увеличению численности астанчан, видимо, лавры Алматы не дают покоя. Аналитики пытаются остудить их пыл: этот город очень сложен для проживания в силу климатических условий. Есть смысл превратить Астану в чисто политический и административный центр, чем накачивать его обитателями, которым там жить дорого и не очень комфортно.

Население Астаны с 2000 года выросло на 170% — разве этого мало? Например, аналогичный показатель Алматы на этом фоне очень скромный: прирост – всего 59%. Да и то в большей степени за счет новых присоединенных земель.

Тем не менее, в Алматы на начало 2018 года проживало 1 801 993 человека. Тут впору задуматься либо о перенаселении – город с громадным количеством жителей тоже становится мало удобным для проживания, либо о том, что впору принимать закон о городах-двухмиллионниках, у которых будет особый статус и особый путь развития. Достижение этого результата в Алматы не за горами. Пройдет три-четыре года, и самый крупный мегаполис страны преодолеет этот рубеж. Тому будет способствовать не только естественный прирост населения, но и естественный магнетизм – город становится Меккой для всех отсталых регионов страны: здесь можно найти хотя бы какую-то работу – при желании.

А совсем недавно еще один город в Казахстане стал миллионником – Шымкент. Это справедливо, потому что бывшая Южно-Казахстанская область (теперь – Туркестанская) – самая густонаселенная в стране. Она и в 2000 году находилась на первом месте в республике по количеству населения (2 005 023 человек), и на начало 2018 года не утратила, а, напротив, еще больше укрепила свои позиции – 2 929 196 человек. Ближайший конкурент – Алматинская область – отстала намного – здесь проживает чуть больше 2 млн. человек.

Так вот, интересна сама метаморфоза превращения Шымкента в город-миллионер. На 1 июля 2017 года в этом городе, по официальным данным, проживало 932 415 человек. На 1 апреля 2018-го – 961 279 человек. И то количество, что добавилось за 10 месяцев обозначенных периодов, вдруг «обнаружилось» в течение двух последующих месяцев после апреля 2018 года. Наверное, статистики (а скорее, чиновники) немного предвосхитили события, как в случае с Астаной и ее миллионным жителем, но в принципе, истина недалека. Главное, чтобы новый статус пошел региону во благо…

P.S. О том, какие успехи и фиаско в плане народонаселения у других регионов и какой из городов будет удостоен чести стать новым миллионником, читайте в следующей статье.

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