Астана. 4 июля. КазТАГ — Обвиняемых в ложном доносе на полицейских оправдали в Казахстане, сообщил пресс-секретарь Верховного суда Болат Кальянбеков.

«Вчера, 3 июля, в кассационной коллегии Верховного суда по уголовным делам рассмотрено 17 дел. Из них по двум делам состоялись оправдательные приговоры за отсутствием состава преступления. По обоим делам принесены протесты генерального прокурора. По одному делу вынесено частичное оправдание», — написал Б. Кальянбеков на своей странице в Facebook в среду.

Он уточнил, что рассмотрено два дела в отношении Айшы Абдуллаевой и Турганбая Кенжебекова. Они, являясь подозреваемыми и обвиняемыми по уголовным делам, привлечены к уголовной ответственности за ложный донос в отношении сотрудников полиции. А.Абдуллаевой вынесено наказание в виде 1 года ограничения свободы. Ранее по другому приговору она была осуждена за мошенничество. Путем поглощения менее строго наказания более строгим, окончательно ей назначено 3 года условно. Установлен пробационный контроль. Т.Кенжебеков был осужден к 1 году 1 месяцу лишения свободы. Ранее другим приговором он был привлечен к ответственности за убийство. Путем поглощения менее строго наказания более строгим ему окончательно было назначено 12 лет лишения свободы.

«В отношении А.Абдуллаевой и Т.Кенжебекова кассационная инстанция прекратила уголовные дела по ложным доносам за отсутствием состава преступления. Постановление основывается на следующем: У Абдуллаевой и Кенжебекова необоснованно взяты подписки о предупреждении об уголовной ответственности за ложный донос. Это стало основанием их незаконного осуждения. Вместе с тем нахождение в статусе подозреваемого, подсудимого по другому уголовному делу, в связи с обвинением в совершении другого преступления, предоставлял Абдуллаевой и Кенжебекову право на защиту в виде дачи желаемых им показаний, вплоть до их отказа», — поясняется в сообщении.

По информации Б.Кальянбекова, свои высказывания в отношении сотрудников полиции Абдуллаева и Кенжебеков использовали как способ своей защиты. В соответствии с законом они вправе приносить жалобы на действия и решения следователя, дознавателя, прокурора и суда, защищать свои права и законные интересы иными способами, не противоречащими закону.

Согласно конвенции ООН против пыток, каждое государство-участник обеспечивает любому лицу, которое утверждает, что оно было подвергнуто пыткам, право на предъявление жалобы компетентным властям и на быстрое и беспристрастное рассмотрение ими такой жалобы. Государством предпринимаются меры для обеспечения защиты истца и свидетелей от любых форм плохого обращения или запугивания в связи с его жалобой или свидетельскими показаниями.

«В соответствии с УПК не допускается обращение жалобы во вред лицу, подавшему жалобу, или в интересах кого она была подана. За Абдуллаевой и Кенжебековым признано право на реабилитацию и возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов, ведущих уголовный процесс», — отметил пресс-секретарь.

Также он высказался и по делу Нурхон Чуйтасовой.

«Н.Чуйтасова для того чтобы скрыть умышленный пожар по месту жительства подала заявление в полицию. В нем она указала, что в ее комнату ворвались четыре преступника, избили ее, ограбили и подожгли помещение. При дополнительном допросе Чуйтасова призналась в том, что придумала преступление. Ее признали виновной по двум статьям уголовного кодекса – за ложный донос и дачу ложных показаний в качестве потерпевшей. Ей окончательно было назначено 5 лет ограничения свободы. Исполнение наказания отсрочено на 2 года. Кассационной коллегией Верховного суда Чуйтасова была оправдана частично. Наказание снижено до трех лет ограничения свободы. Постановление кассации основано на том, что лицо не может нести ответственность дважды за одни и те же деяния. Обращение в полицию Н.Чуйтасовой по выдуманному ограблению является преступлением. Она совершила заведомо ложный донос, включающий в себя деяние по заведомо ложной даче показаний. Кассационной коллегией Чуйтасова была оправдана в части обвинения ее в даче заведомо ложных показаний в качестве потерпевшей», — заключается в сообщении.