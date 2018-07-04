Шансы на успех предстоящего запуска МФЦА оценил глава российского Сбербанка Греф

Астана. 4 июля. КазТАГ – Арсен Аскаров. Глава Сбербанка России Герман Греф оценил шансы на успех предстоящего запуска международного финансового центра «Астана» (МФЦА).

«Если говорить о нашем пространстве, то, наверное, МФЦА – это самый амбициозный и смелый проект. Когда мне его презентовали, поверить в его реализуемость было сложно, но на сегодняшний день, кроме его физического запуска, все предпосылки для этого созданы. Это огромное достижение», — сказал Г. Греф на международной финансовой конференции Astana Finance Days в среду.

По его мнению, очень важно, что открытие международного финансового центра в столице Казахстана пользуется абсолютной поддержкой Нурсултана Назарбаева и премьер-министра республики Бакытжана Сагинтаева.

«Это сопровождается решениями, которые важны для инвесторов. Сюда входит безвизовый режим, суперсовременная инфраструктура и цифровизация. Для этого была принята программа цифровизации в Казахстане», — отметил Г. Греф.

Отметим, что официальное открытие международного финансового центра «Астана» состоится 5 июля в 09.00 по времени Астаны.