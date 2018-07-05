«Казахстан, мягко говоря, застолбил за собой термин «Туркестан», пока это не сделали узбеки, китайцы и кто-нибудь еще»

Сетевые СМИ о Шымкенте и Туркестанской области

«Южно-Казахстанская область переименована в Туркестанскую» — Президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ подписал указ «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан», сообщает пресс-служба Акорды. Шымкент получил статус города республиканского значения, административный центр области перенесен из Шымкента в Туркестан, а Южно-Казахстанская область переименована в Туркестанскую. Президент Казахстана на церемонии публичного подписания указа сказал, что Шымкент, наряду с Астаной и Алматы, вошел в число городов с населением свыше одного миллиона человек.

Уразгали СЕЛЬТЕЕВ, политолог – «О новом статусе Шымкента и потенциале Туркестанской области» — В южной части карты Казахстана произошли исторические изменения. Это, несомненно, стратегически верное и обоснованное решение, продиктованное вполне объективными причинами. Во-первых, учитывая, что ЮКО была и остается самой крупной областью по численности и плотности населения, выведение из нее Шымкента обусловлено необходимостью повышения эффективности управления югом страны.

Во-вторых, присвоение статуса города республиканского значения позволяет Шымкенту получать особые преимущества в части финансирования новых проектов по развитию мегаполиса из республиканского бюджета.

В-третьих, имея опыт переноса областных центров, можно рассчитывать, что заметно улучшится и состояние Туркестана. При этом попутно следует ожидать положительного социально-экономического эффекта и на ближайшие территории области.

Однако имеются и болевые точки. Обычно проблемы растущих мегаполисов заключаются в росте нагрузки на социальную и транспортную инфраструктуру. Поэтому важно не допустить тех ошибок, которые фиксировались, к примеру, в Алматы. Это прежде всего касается нехватки социальных объектов, центров досуга, сбалансированности транспортных сетей. Бурный рост всегда сопровождается усилением экологической проблематики. К примеру, к разряду наиболее вредных производств в стране относился шымкентский свинцово-фосфатный комплекс. Этот негативный опыт выбросов вредных веществ следует иметь в виду. Шымкент находится в списке городов с повышенным уровнем загрязнения воздуха. Поэтому уже сейчас надо продуманно и осторожно подходить к вопросам недопущения подрыва устойчивости природных систем и восстановления экологического потенциала города.

Что касается самой Туркестанской области, то есть проблемы, которые требуют стратегических решений. Кроме того, что область на 80 процентов является дотационным регионом, здесь самый низкий номинальный денежный доход у граждан. Кстати, и самая высокая доля самозанятого населения — более 46 процентов. Причем данный показатель как минимум на протяжении последних пяти лет не меняется в лучшую сторону. Эта проблема кроется в том числе в упущениях в сфере образования и суженных возможностях успешного трудоустройства. Как следствие, мигрируют из региона в основном молодые люди, что грозит привести к постепенному старению населения области. Обостренный характер сохраняет «водный» вопрос. 27 процентов сельских территорий не обеспечены питьевой водой. А в 2013 году ни в одном селе не было доступа к услугам водоотведения. Вероятно, что внутренние перманентные причины данной ситуации связаны с неэффективным использованием бюджетных средств, нарушениями и фактами хищений.

Административно-территориальное переустройство региона — это не просто символическое обозначение нового этапа развития юга, но и возможность качественно перезагрузить процессы решения имеющихся проблем, пересмотреть подходы к реализации потенциала и ключевых преимуществ области. В целом многое будет зависеть от уровня профессионализма госаппарата. Сейчас важно сформировать крепкий исполнительно-управленческий корпус области. Учитывая дефицит кадров на госслужбе в регионах, это будет непросто. Более того, помнится, в 2013 году в ходе аттестации в ЮКО не прошли элементарное тестирование более 40 процентов госслужащих. В 2016 году не преодолели аттестацию более 25 процентов. Поэтому имеет смысл рекрутировать людей из частного сектора, НПО, экспертного сообщества, создавая дополнительные привлекательные условия. Необходимо отходить от инерционных, консервативных и архаичных принципов управления территориями. Нужен свежий, креативный и взвешенный взгляд, чтобы создать новую матрицу устойчивого развития Туркестанской области.

«Зачем нужна Туркестанская область» — Политолог Досым САТПАЕВ – «В Казахстане все это время было неравномерное экономическое развитие. Это приводило к тому, что в течение 20 с лишним лет независимости Казахстана у нас все время существовали регионы-доноры и, в принципе, их состав сильно не меняется: Алматы, западные нефтегазовые регионы, в последнее время, наверное, Астана в этот список войдет. Остальные регионы были дотационными, депрессивными, постоянно нуждающимися в поддержке. То есть это «проклятье» нас все время сопровождало, сказывалось на конкурентоспособности всей страны, потому что без экономически развитых регионов о ней вообще нет смысла говорить.

Если помните, когда у нас сокращали количество областей и объединяли некоторые из них, это тоже подавали как необходимость экономического развития. Когда одну область рассматривают в качестве локомотива развития, другую в качестве «прицепа». Но, как показала практика, никаких существенных изменений не произошло. Поэтому появление любой новой области предполагает не только политико-идеологический аспект, как в случае с Туркестанской областью – все же хорошо понимают, что она не на пустом месте возникла: руководство Казахстана постоянно эту тему поднимало – духовного, религиозного центра в Туркестане, что нужно найти основы для мобилизации казахстанского общества вокруг духовных ценностей. Но во главу угла должны ставиться экономические задачи, стратегии, прагматизм и реализм…

Обретение Шымкентом республиканского статуса, скорее всего, вызовет определенный переполох внутри элиты – в их иерархии появится новая привлекательная должность – аким Шымкента, по аналогии с акимами Астаны и Алматы. Потому что быть акимом города республиканского значения с точки зрения номенклатурной иерархии – довольно существенно. И, как показывают постоянные внутриэлитные конфликты за кресла акима Алматы или Астаны, думаю, такая же борьба в дальнейшем будет усиливаться за позицию градоначальника Шымкента».

Политолог Данияр АШИМБАЕВ – «Туркестан — город с достаточно древней историей, находящийся в не самых лучших экономических и социальных условиях. С другой стороны, есть исторический термин «Туркестан», в него входил и Казахстан, и Средняя Азия, и Синьцзян… С конца XIX века по 1918 год существовало Туркестанское генерал-губернаторство с центром в Ташкенте, куда входили все четыре республики Средней Азии и четыре области Казахстана. Потом существовала Туркестанская АССР в составе России. Понятно, что потом между Казахстаном и Узбекистаном за этот термин существовало негласное соперничество. Казахстан первым в 1991 году открыл Туркестанский государственный университет с претензией на приватизацию термина. Правда, потом этот вуз стал Международным казахско-турецким, термин «Туркестан» на какое-то время забылся, тем более стал популярен термин «Центральная Азия». Но мы видим, что продолжаются размышления о том, как бы в свой культурный код включить как можно больше терминов и смыслов, имеющих отношение в общей истории.

Здесь, скорее всего, совместили «приятное с полезным». Вопрос о повышении статуса Туркестана рассматривался давно, а переименование области встроено в этот процесс − тем более вчера президент говорил об историческом значении города, духовном и культурном развитии. Другими словами, Казахстан, мягко говоря, застолбил за собой термин «Туркестан«, пока это не сделали узбеки, китайцы и кто-нибудь еще.

Перенос областного центра в любой населенный пункт способствует автоматически развитию его экономики. Переезжает аппарат, строительные, коммуникационные вопросы тут же решаются. Когда в 90-х годах было сокращение областей и регионов, в плачевном состоянии оказались бывшие областные центры вроде Аркалыка, Жезказгана, Семипалатинска, Кокшетау, Талдыкоргана. Поэтому со временем центр Акмолинской области перенесли в Кокшетау, а центр Алматинской − в Талдыкорган. Для придания импульса развития городов. У нас есть многие города, где есть бюджетообразующие предприятия. Допустим, «КарМет» для Темиртау, «Казахмыс» для Жезказгана, «Алюминий Казахстана» и нефтеперерабатывающий завод для Павлодара. А есть города, в которых бюджетообразующим «предприятием» является сам акимат. Переезд акимата: областным управлениям будут нужны свои здания, их сотрудники будут искать жилье, «поднимутся» рестораны, таксопарки, салоны красоты, кинотеатры. Понятно, что приедет и другой народ – челядь, родня».

«Туркестанская область: исторический ракурс» — Политолог Жаксылык САБИТОВ — Термин Туркестан иранского происхождения. Переводиться как страна тюрков. Первый раз он упоминается в различных исторических документах 7 века. Во времена российской империи термином Туркестан назывался целый регион, включавший в себя 5 центральноазиатских стран, Синьцзян Уйгурский Автономный район (т.н. Восточный Туркестан) и часть Афганистана.

Здесь стоит отметить, что понятие Туркестан сейчас многозначительное. Современный город Туркестан стал так называться только в позднем средневековье. До этого он назывался Яссы. Знаменитый суфий Ходжа Ахмед имеет нисбу Яссауи, как выходец из города Яссы. Ходжа Ахмед Яссауи сыграл ключевую роль в повышении статуса своего родного города. Он стал легендарной личностью и спустя века известный полководец Тамерлан в его честь соорудил мавзолей. С этого времени Туркестан стал обретать свой высокий статус. С 1431 года здесь стали хоронить представителей мусульманского духовенства и представителей аристократии. Правда, за весь XV век здесь было похоронено четыре человека. Самым известным человеком была Рабига-султан-бегим, дочь Улугбека и правнучка Тамерлана, бывшая женой Абулхаир-хана. В 1485 году она умерла, и в Туркестане был возведен ее мавзолей, рядом с Мавзолеем Ходжа Ахмеда Яссауи.

С XV века название Яссы мало употребляется в источниках и уступает свое место нынешнему названию Туркестан. С начала правления Есим-хана (1598-1628) Туркестан становится одной из столиц Казахского ханства. И с этого момента здесь начинается рост значимости данного города для казахов.

Вокруг мавзолея Ходжа Ахмеда Яссауи начали хоронить выдающихся представителей Казахского народа. Первыми захороненными были братья Ондан-султан (умер в 1585 году) и Есим-хан (умер в 1628 году). Всего, судя по спискам захороненных, за пять веков в данном месте были захоронены 154 человека. В их числе были 21 казахских ханов. В XIX веке в связи с присоединением к России значение Туркестана стало падать. Со времени обретения независимости происходил латентный рост значения города среди населения Казахстана. Была «изобретена традиция» согласно которой поездка в Туркестан это «малый хадж». Сейчас наделение Туркестана новым статусом – это попытка увеличить сильный символический капитал города, сложившийся исторически. Переименование Южно-Казахстанской области в Туркестанскую также имеет своей целью усилить символические позиции Туркестана в региональной табели о рангах.

Туркестан с точки зрения истории является одним из самых важных казахстанских городов. И официальные изменения статуса города и названия области это всего лишь официальное признание этого факта.

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