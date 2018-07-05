Астана. 5 июля. КазТАГ – Арсен Аскаров. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев запустил работу международного финансового центра «Астана» (МФЦА) ударом в гонг.

«Долгожданная минута наступила. Наш международный финансовый центр отныне находится в действии. Хочу искренне поблагодарить всех присутствующих участников центра, наших дорогих гостей за их внимание, время», — сказал Н. Назарбаев в ходе торжественного открытия МФЦА в четверг.

Также он напомнил, что 6 июля в Казахстане будут отмечать 20-летие Астаны.

«Нашей стране всего 27 лет, это удивительная история. Я думаю, наш народ сделал большой шаг в своем будущем процветании. Мы очень надеемся, что МФЦА будет также служить этой цели», — заключил Н. Назарбаев.