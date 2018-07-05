Расхождения в правовых нормах стран ЕАЭС будут решать через регулятивные «песочницы»

Астана. 5 июля. КазТАГ – Расхождения в правовых нормах стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будут решать через регулятивные «песочницы», сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Страны союза, смогут вырабатывать нормы регулирования, которые помогут реализовывать проектные решения в условиях, отличных от правового режима внутри стран и в целом ЕАЭС», — сообщили в ЕЭК в четверг.

В комиссии уточнили, что работа таких механизмов обсуждалась в Астане на втором заседании экспертной площадки по созданию системы регулятивных «песочниц», где была представлена и концепция соглашения о применении регулятивных «песочниц».

«Сегодня в государствах ЕАЭС не просто расходятся подходы к регулированию тех или иных сфер цифровой экономики, но зачастую таких подходов и норм просто нет ни у отдельных стран, ни на уровне союзе. И государственные органы, и бизнес, и тем более ЕЭК как международный регулирующий орган действуют в условиях высокой неопределенности и рисков, когда технологические прорывы и новые модели бизнеса уже апробируются или крайне нуждаются в этом, но соответствующей правовой среды не сформировано», — пояснила министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян.

В ЕЭК добавили, что сами нормы «песочницы» предлагается при необходимости разрабатывать в машиночитаемом формате, в виде бизнес-процессов, моделей решений и других форматах, удобных для восприятия как человеком, так и цифровыми субъектами, основа функционирования которых – технологии работы с данными, алгоритмы, искусственный интеллект и так далее.

«В результате применения «песочниц» удастся сгладить несовершенства текущей схемы выработки регулирования, в том числе для пилотных проектов, когда в условиях неопределенности страны ЕАЭС вначале в течение нескольких лет согласовывают акты, вносят необходимые изменения в законодательство, ратифицируют их и только затем переходят к реализации проектов, которые могут быть уже не актуальны», — сказала в ходе презентации руководитель проекта Анастасия Сорокина.

Отмечается, что педставители Армении затронули вопрос развития системы «песочниц» в государствах союза, диверсификации и конкуренции подобных механизмов, которые уже прорабатываются и создаются на государственном уровне, в том числе отдельными регуляторами, например, центральными банками. Представители Кыргызстана рассказали о создаваемых в стране инновационных лабораториях с механизмом, похожим на «песочницы», и проинформировали об идее бизнеса уточнить, насколько соотносятся и могут совместно использоваться государственные и интеграционная «песочницы».

«Одним из важнейших вопросов дискуссии стал отраслевой разрез применения «песочницы». Так, например, представители Национального банка РК предложили совместно с центральными банками всех стран ЕАЭС обсудить возможность включения в сферу действия соглашения финансовой сферы. Развитие финансовых технологий – довольно чувствительный вопрос для участников рынка и национального законодательства, поэтому следует дополнительно проработать перспективы применения для них «песочниц», — говорится в сообщении.

Была отмечена необходимость дальнейшей проработки вопросов мониторинга и контроля, критериев для проектов, которые могут реализовываться с применением «песочниц».

«К работе над проектом привлечены эксперты и специалисты государственных органов, представители бизнес-сообщества, университеты государств союза. Достигнута договоренность в течение месяца доработать предложения к проекту соглашения и направить их на рассмотрение соответствующими органами ЕАЭС», — добавили в ЕЭК.