Пётр Своик: «Безобразие с пенсионкой есть кому поддерживать» 05.07.2018 16:30 Лилия ИГЛИКОВА Политика 40 0 О пенсионном возрасте, базовой пенсии и прожиточном минимуме в России и в Казахстане Похожие материалы: Петр Своик. Фрагменты истории власти и оппозиции в Казахстане, нанизанные на собственную жизнь. Часть 23. Окончание Армения: есть у революции начало – нет задуманного результата «Россия и Казахстан: кто кому изменяет?». «Антиевразийские настроения в Казахстане будут усиливаться». «Быть ли казахорусу?». «По ком звонит Азан?». «Астана глазами акмолинцев, целиноградцев и астанчан» Есть ли у Назарбаева преемник? «Путин снова решил продемонстрировать, что Казахстан — сателлит России». «Мы не часть «русского мира», у нас есть свой – «казахский мир». «Регионы презентуют свои подношения к 20-летию столицы, которые принимает президент Назарбаев»