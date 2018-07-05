Города-миллионники, аулы-изгои. Часть 2

В Казахстане – миграционный ренессанс: в страну въезжают сотни тысяч человек. Таблица умножения для бедных. Кто в очереди за статусом миллионера?

Часть 1

«Статистика не должна состоять в одном только заполнении ведомостей размерами с двухспальную простыню никому не нужными числами, а в сведении этих чисел на четвертушку бумаги и в их сопоставлении между собою, чтобы по ним не только видеть, что было, но и предвидеть, что будет», — эти слова принадлежат Крылову.

Не тому, о котором вы подумали. Хотя мастер басен мог, наверное, сказать нечто подобное, если бы жил в наше время. Автор этого изречения – Алексей Крылов, русский и советский кораблестроитель, механик и математик, академик, покинувший этот бренный мир в 1945 году. Но его слова и поныне остаются актуальными.

А поскольку статистическая наука так не сдвинулась с той мертвой точки, о которой говорил Крылов, то постараемся сопоставить цифры и построить прогнозы сами.

Что ищешь ты в краю далеком?

Особо чувствительные казахстанцы очень восприимчивы к статистике по внешней миграции. Особенно, когда страну покидают их родственники, друзья и коллеги. Такие новости они воспринимают как личную боль и трагедию. И оттого такие электронные новости собирают большое количество просмотров и комментариев.

Вот, например, информационные сайты пишут о том, что за 5 месяцев 2018 года страну покинуло 13,5 тыс. человек, которые переехали в другие страны на постоянное место жительства: в Россию, Германию, Польшу, США, Канаду и Израиль.

Новость – почти шокирующая, если учесть, что в 2017 году ­– за весь год – уехавших, по сравнению с теми, что приехали в Казахстан, было больше на 22 130 человек.

В Казахстан на постоянное местожительства приезжают сотни тысяч человек. И сотни тысяч покидают страну. То есть, дело не ограничивается двумя десятками тысяч собранных чемоданов. Их сотни тысяч, и они свободно перемещаются как в ту, так и в другую сторону. Просто чемоданов на выезд и вылет немного больше. Так что никакой трагедии нет.

Если в 2000 году в Казахстан прибыл 324 141 человек, то в прошлом году установлен, похоже, абсолютный рекорд – в число «поуехавших» вошло 946 415 человек. В то же время, в число «понаехавших» — 968 545 человек. Тоже абсолютный рекорд. Так что нужно правильно считать чемоданы.

И отрицательное сальдо миграции в 22 тыс. человек – это вам не 108 тыс. в 2000-м и не 88 тыс. в 2001-м. Вот тогда действительно страну покидали люди неиссякаемым потоком.

Из Казахстана уже некому уезжать, а приезжают сотни тысяч человек. Что ищут они в краю далеком?

Первое место по количеству прибывших занимает Астана – в 2017 году у нее положительное сальдо миграции – здесь решили обосноваться 33 511 человек. На втором месте – Алматы (30 197 человек). И еще два региона чаще встречали, чем провожали людей: в Мангистауской области на 846 человек больше приехавших, чем уехавших, и в Атырауской области – больше на 169. В остальных областях и регионах чаще звучат прощальные марши, нежели приветственные фанфары. Оно и понятно: самые главные города страны и нефтяной край притягивают экспатов из разных стран мира, но, прежде всего, из России и Украины.

Бедные вырастают как класс

Интересно посмотреть, а как обстоит дело с численностью населения в регионах?

Рекордсмен по приросту среди самых густонаселенных регионов – Южно-Казахстанская (Туркестанская) область, с 2000 года она нарастила население в 924 тыс. человек. Затем идет Алматинская область — 460 тыс. человек – на начало года здесь проживало 2 017 277 человек. На третьем месте – Жамбылская область: на начало 2000 года здесь статистики насчитали чуть более 986 тыс. человек, а сейчас – более 1,117 млн.

Другие регионы-миллионники, напротив, демографически «ужимаются». В Восточно-Казахстанской области численность населения за последние 17 лет уменьшилась с 1,516 млн. человек до 1,383 млн., а в Карагандинской области – с 1,390 млн. до 1,380 млн.

Так же теряют свое население с разной степенью интенсивности Акмолинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

Если учитывать специализацию регионов и уровень жизни населения, то становится очевидным: традиционно промышленные центры, в отличие от нефтяных, утрачивают свое значение, теряют население, а южные области, специализирующиеся преимущественно в аграрной сфере, становятся еще более населенными. При этом уровень жизни, и без того самый низкий по стране, увы, не растет в этих регионах, а, значит, количество бедного населения увеличивается.

Алматы, Астана, Шымкент… Кто следующий?

Как скоро страна получит новый город-миллионник? Вопрос на засыпку.

Потому что, кроме состоявшихся уже миллионеров, нет такого города в стране, который хотя бы приближался к заветной цифре и новому статусу (миллионники получают по законодательству карт-бланш для своего развития).

Ближе всего в этом списке стоит Караганда. На 1 апреля с.г. она имела 501 073 жителя. Почти равные шансы имеет Актобе (479 980 горожан). Вопрос состоит лишь в том, какой из этих городов окажется первым у шелковой финишной ленты. Но здесь много факторов – не столько в естественном приросте населения, сколько в значимости и реалистичности проектов, которые реализуются в регионах, объеме инвестиций, профессиональности исполнительной ветви власти. От чего это точно не зависит – так это от персоналий: акимы, увы, меняются как графическая иллюзия в калейдоскопе.

Во втором эшелоне претендентов может оказаться следующая пятерка: Павлодар, Тараз, Усть-Каменогорс, Атырау, Уральск. Но всем им нужно еще дотянуться до полумиллиона.

Меньше всего шансов у областных центров-карликов – Талдыкоргана, Кокшетау, Актау. Они и двухсоттысячниками пока еще не стали.

Так что, как видим, очереди за земными благами, которые даруются законом, фактически не существует. Но иногда чудеса случаются. Мы это тоже хорошо знаем…

***

© ZONAkz, 2018г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.