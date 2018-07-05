В отношении высокопоставленных чиновников РК и их родных предлагают принимать меры финансового мониторинга

Астана. 5 июля. КазТАГ – В отношении национальных публичных должностных лиц (ПДЛ) Казахстана и их родных предлагается принимать меры финансового мониторинга, сообщается в концепция проекта закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (закон ПОД/ФТ).

«(Поправки направлены на – КазТАГ) принятие мер финансового мониторинга в отношении национальных ПДЛ. Согласно 12 рекомендации ФАТФ (группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег – КазТАГ) субъекты финансового мониторинга обязаны определять являются ли их клиенты или бенефициарные собственники национальными ПДЛ, а также данные требования по ПДЛ должны распространяться на их членов семей и близких родственников», — говорится в представленном в четверг министерством финансов РК документе.

В частности, речь идет о мониторинге по части установления источника финансирования совершаемых операций, получения разрешения руководства об установлении деловых отношений, осуществления углубленного постоянного мониторинга деловых отношений.

«Это позволит надзорным органам уделять внимание национальным ПДЛ и осуществлять соответствующий надзор и регулирование, а финансовым организациям иметь соответствующую систему управления рисками для определения национальных ПДЛ и своевременно информировать уполномоченные органы о сомнительных транзакциях таких лиц», — пояснили в минфине.

В ведомстве дали и определение ПДЛ.

«Публичное должностное лицо (ПДЛ) – это лицо, наделенное (или которое было наделено) существенными государственными функциями. В силу своего положения признается, что многие ПДЛ занимают позиции, при нахождении на которых возможны злоупотребления с целью отмывания денег и совершения сопутствующих предикатных преступлений, включая коррупцию», — говорится в документе.

Как сообщили в МФ РК, чтобы обратить внимание на эти риски, в рекомендациях ФАТФ изложены требования к странам об обеспечении выполнения субъектами финансового мониторинга мер по предотвращению злоупотреблений финансовой системой со стороны ПДЛ, а также о выявлении подобных злоупотреблений по факту – речь идет о рекомендациях 12 и 22.

«Надлежащая проверка клиентов и прочие профилактические мероприятия могут стать эффективными мерами по снижению риска отмывания денег, связанного с коррумпированными политиками, членами их семей или близкими партнерами, а также способствовать проведению расследований и осуществлению преследований по закону», — добавили в ведомстве.

Разработчики документа уточнили, что в отчете четвертого раунда мониторинга Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией 2017 года Казахстану рекомендовано имплементировать в национальное законодательство меры финансового мониторинга в отношении национальных публичных должностных лиц, предусмотренных рекомендациями ФАТФ.

«Предлагается следующий механизм по реализации 12 рекомендации ФАТФ: ввести понятие «национальное публичное должностное лицо»; предусмотреть меры финансового мониторинга, принимаемые субъектами финансового мониторинга в отношении национальных публичных должностных лиц; утвердить перечень должностей, относящихся к национальным публичным должностным лицам», — заключили в МФ РК.

Концепция вынесена на публичное обсуждение до 19 июля.

Напомним, ранее МИА КазТАГ сообщало о том, что в Казахстане намерены ужесточить законодательство в области борьбы с финансированием терроризма. В МФ РК считают, что усиление мер по противодействию финансированию терроризма позволит снизить уровень угроз совершения актов терроризма, в том числе направленных на объекты, уязвимые в террористическом отношении. Также сообщалось, что в соответствии с законопроектом в Казахстане предлагают немедленно замораживать средства лиц из санкционного списка совета безопасности ООН для нераспространения оружия массового уничтожения.