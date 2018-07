Почему итальянский вице-премьер Маттео Сальвини хочет встретиться с Владимиром Путиным?!

Многие правые партии на европейском континенте занимают сейчас пророссийскую позицию, и в их среде режим президента Путина ассоциируется с консервативной моделью правления

Газета Financial Times опубликовала переданную из Рима статью Давида Гиглионе под названием «Italy’s Matteo Salvini says he aims to meet Putin in Russia» — «Итальянский вице-премьер Маттео Сальвини говорит, что он хочет встретиться с Путиным в России».

В предисловии к ней говорится так: «Министр внутренних дел Италии планирует поехать в Россию на финал Кубка мира по футболу».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что он хочет побывать в России с тем, чтобы посмотреть финал Кубка мира и встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

«Нам в Италии нужны десятки таких людей, как он, людей, которые заботятся о своих гражданах», — сказал господин Сальвини, выступая перед группой своих сторонников в провинции Брешиа, являющейся оплотом радикально-правой партии «Лига Севера» на северо-западе Италии.

Министр внутренних дел Италии также заявил, что он намерен встретиться со своим российским коллегой с целью «обсудить меры по борьбе с исламским терроризмом, который, несмотря на кажущееся понесенное поражение, еще не побежден».

Господин Сальвини еще выразил надежду на то, что «ни одна из четырех команд в полуфинале не победит».

Сборная России выбыла из соревнований на четвертьфинальном этапе. Италия не прошла отбора на чемпионат мира».

Вышеизложенную информацию можно дополнить такими сведениями. Как известно, многие правые партии на европейском континенте занимают сейчас пророссийскую позицию, и в их среде режим президента Путина ассоциируется с консервативной моделью правления. Поэтому представляется неудивительным желание вице-премьера и министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини, представляющего радикально-правую партию «Лига Севера» и ужесточающего миграционную политику своей страны, встретиться с российским лидером. Для него и ему подобных европейских политиков Владимир Путин — это образец лидера, целенаправленно и последовательно отстаивающего национальные интересы своей страны и своего общества.

Победа правых партий на мартовских выборах в Италии и дальнейший рост их популярности среди итальянских избирателей представляют собой, помимо прочего, яркие свидетельства провала политики мультикультурализма в Европейском Союзе в целом. А заодно – и идеологии левых сил. Почему? Да потому что в той же Италии поддержка мигрантов считается отличительным признаком «левых». В контексте усугубляющейся миграционной проблематики мультикультурализм мог бы рассматриваться как инструмент или способ гармонизации межэтнических отношений.

Но Европа испытывает усталость от мигрантов. И в таких условиях европейский мультикультурализм (направленный на развитие и сохранение в отдельно взятой стране культурных различий и базирующийся на признании прав за такими коллективными субъектами, как этнические и культурные группы), который противопоставляется концепции американского «плавильного котла» (предполагающего слияние всех культур в одну), терпит крах.

Это сейчас становится все более и более очевидным. Лидеры крупнейших держав Европы последовательно и публично признали провалившейся политику мультикультурализма, пропагандировавшей единство в различиях, в своих странах.

Но таким признанием проблема европейской политики не исчерпывается. Наоборот, она только усугубляется. Почти повсюду в Европе правые националистические партии побеждают на выборах. Они сейчас находятся у власти в Италии, Австрии, Венгрии и ряде других стран-членов Европейского Союза.

Одним словом, Европа стремительно правеет. Такая тенденция в развитии представляет собой серьезный вызов для Европы. Ведь она ведет к слому традиционных политических систем. Каким будет ответ политического истеблишмента Европейского Союза?! Такой вопрос приобретает сегодня особенно актуальный характер.

***

