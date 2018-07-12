Алматы. 12 июля. КазТАГ — Грузия в будущем станет членом НАТО, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Саммит НАТО признал стремление Грузии (войти) в НАТО. Эта страна в будущем станет членом альянса», — цитирует ТАСС Й. Столтенберга с краткой двусторонней встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили на полях саммита альянса в четверг.

Он не утонил, когда именно это может случиться. В этом году исполнилось 10 лет решению саммита НАТО в Бухаресте, где главы государств альянса пообещали, что Украина и Грузия со временем станут членами НАТО.

Также генсек НАТО похвалил Тбилиси за успехи на пути реформ и призвал продолжать идти тем же путем.

Он выразил признательность Грузии, которая на протяжении более 10 лет предоставляет один из самых больших военных контингентов для операции НАТО в Афганистане.

«На пике боевой операции альянса в 2009-2013 годах в Афганистане находились свыше 1 тыс. грузинских военных. Наряду со странами Прибалтики и Украиной Грузия вошла в число постсоветских государств, военные которых принимали участие в обеих войнах в Афганистане за последние 50 лет: в советской кампании 1979-1989 годов и в операции НАТО, которая тянется уже почти вдвое дольше – с 2001 года по настоящий момент», — подчеркивается в сообщении.

Как отмечается, в четверг, 12 июля, в Брюсселе проходят две последние сессии саммита НАТО: встреча с партнерами с участием Грузии и Украины, а также заседание глав более 50 стран участниц коалиции по Афганистану.