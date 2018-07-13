Атырау. 13 июля. КазТАГ — Почти в 2,5 раза увеличится территория Атырау за счет земель одного из районов Атырауской области, передает корреспондент агентства.

«В 2016 году был утвержден новый генеральный план развития Атырау до 2030 года. В связи с этим, планируется расширения территории городской администрации, что в настоящее время составляет 17 тыс. га, до 41,5 тыс. га, с включением в территорию города части земель Махамбетского района», — сообщил на брифинге в пятницу руководитель отдела архитектуры и градостроительства Атырау Ерлан Муканов.

До сегодняшнего дня развитие города осуществлялось согласно генеральному плану, утвержденному в 2002 году. Данный генплан был реализован полностью, построены мосты, выстроены основные улицы, социально-культурные и бытовые объекты, жилые массивы и новые микрорайоны «Нурсая», «Алмагуль», «Береке».

«Также был спроектирован и введен проект детальной планировки правобережной, в основном старой части города. Планируется произвести снос 255 жилых домов, расположенных на земельных участках по улицам А.Молдагуловой, А.Жангельдина, А.Байтурсынова, Б.Жарбосынова, А.Пушкина, Т.Бисекенова, Ж.Нажмеденова, Ю.Гагарина, проспекта Исатая. В настоящее время проводятся работы согласно законодательству РК, ведутся работы по независимой оценке имущества», — отметил Е.Муканов.

Общая площадь сносимой территории составляет 18,51 га. Согласно генплану, на данной территории планируется строительство многоэтажных жилых домов и социальных объектов.

«Вместе с тем с 2017 года начались работы по проектированию детальной планировки левобережной части города Атырау. Эта работа уже ведется», — уточнил глава отдела.