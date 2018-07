«Назарбаев закрепил за собой право пожизненно возглавлять Совбез». «Министр отвлекающих маневров. Арыстанбек Мухамедиулы». «Международный финансовый центр «Астана»: фикция, лазейка для обхода санкций или прорыв в будущее?». «Сколько лет надо копить на квартиру?»

Сетевой Казахстан 13 июля 2018г.

AZATTYQ . ORG . «Назарбаев закрепил за собой право пожизненно возглавлять Совбез» — Президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ подписал закон, наделяющий его правом пожизненно возглавлять Совет безопасности. Статус Совбеза изменен: из консультативно-совещательного органа он превращен в конституционный.

«Возвращенные Швейцарией миллионы «народных денег» ушли на пропаганду» — Как были потрачены заблокированные в Швейцарии, а затем возвращенные «во благо населения Казахстана» десятки миллионов долларов, «похищенные у народа»?

CAMONITOR . KZ . Юлия КИСТКИНА – «Министр отвлекающих маневров. Арыстанбек Мухамедиулы: Show Must Go On» — Министр культуры и спорта Арыстанбек МУХАМЕДИУЛЫ обладает завидным запасом прочности, стойкостью оловянного солдатика и живучестью тихоходки. Это микроскопическое животное на удивление легко приспосабливается к любым условиям, способно пережить температурные перепады от -273 до +151 градус и воздействие радиации, в тысячу раз превышающее смертельную для любого другого существа дозу. Наш «культурный» министр и того круче – его даже осиновый кол с серебряными пулями не берет.

«В поисках национальной идеи для Казахстана» — Лет десять назад в Казахстане развернулась довольно широкая дискуссия, посвященная поиску национальной идеи. Сейчас же об этом практически не говорят. Хотя очевидно, что вопрос не потерял своей актуальности. Более того, в обществе наблюдается много линий раскола (по религиозному, этническому, лингвистическому, культурному, территориальному признакам), и оно как никогда нуждается в объединяющем стержне. Но что это может быть? Какая национальная идея в современных условиях больше всего подходит казахстанскому социуму?

ZAKON . KZ . Денис КРИВОШЕЕВ – «Почему при существующей структуре сбора налогов невозможно построить гражданское общество» — Перед страной действительно стоит серьезный вызов, необходимо быстро и существенно наращивать налоговую базу. Девять триллионов это крайне мало для обеспечения нормальной жизнедеятельности государства, даже если учесть, что часть налогов уходит напрямую в Национальный фонд. Тридцать миллиардов долларов или 1 700 долларов в год на человека — ровно столько может тратить государство. И тогда резонным становится утверждение, что мы живем ровно так, как платим налоги. Почему мы столько занимаем, чтобы исполнить обязательства? Ведь из этих денег нужно и дороги строить, и детей учить, больницы обеспечивать, тюрьмы охранять, пенсии платить. Чтобы хоть как-то изменить ситуацию, Казахстану сегодня нужно собирать втрое больше, а иначе у нас нет перспектив ни для строительства гражданского общества, ни для развития демократии. Ведь социальное государство, которое мы строим сегодня, стоит на основе перераспределения благ, где большинство не вкладывает ничего, а живет за счет ресурсной ренты, а ведь не зря говорят, что кто «платит, тот девушку и танцует».

IA — CENTR . RU . Жанар ТУЛИНДИНОВА – «Международный финансовый центр «Астана»: фикция, лазейка для обхода санкций или прорыв в будущее?» — Оценки российских и казахстанских экспертов относительно перспектив деятельности МФЦА полярны – от заряженных оптимизмом, до выражения крайней степени скепсиса в виде признания МФЦА «очередной фикцией». Профессор факультета права Высшей школы экономики (г. Москва, Россия) Антон ДИДИКИН считает, что в условиях существующей сложной геополитической обстановки и состояния мировой экономики, а также барьеров для взаимной торговли в ЕАЭС, МФЦА имеет все шансы стать финансовым центром международного уровня, а не только евразийского. А вот известный казахстанский экономист, советник председателя Национального Банка РК Айдархан КУСАИНОВ без обиняков заявляет, что МФЦА больше похож на «очередную фикцию», нежели перспективный и реально работающий проект.

CARAVAN . KZ . «Сколько стоит поступить в Военный институт Сухопутных войск?» — Слухи о том, что за гарантированное поступление в Военный институт Сухопутных войск (ВИСВ) надо платить немалые деньги, ходят давно. Несколько дней назад в ВИСВ произошли глобальные кадровые назначения и заметные перестановки. Сразу после очередного выпуска молодых лейтенантов и до окончания набора абитуриентов с должности руководителя Военного института по приказу министра обороны был освобожден полковник Серик АСАНОВ. Немного ранее руководящего кресла лишился и его первый заместитель – начальник штаба. Не обошлось без потрясений и на кафедрах ВИСВ…

«Анатомия безразличия: какой ужас творится в больнице в селе Шелек» — В трех семьях села Шелек (Енбекшиказахский район Алматинской области) поминают своих сыновей, отцов, мужей, погибших в канализационном коллекторе районной больницы. Два слесаря и молодой врач задохнулись “клоачными газами”. В больницу одна за другой приезжают комиссии – областные, районные, местные. Завели уголовное дело по факту гибели трех человек. Однако сразу после трагедии в больнице вскрылись факты, которые наверняка потянут не на одно дело…

KAPITAL . KZ . «Как ЕНПФ возьмет самозанятых и фрилансеров под колпак?» — С 14 июля люди, заключившие договор гражданско-правового характера и выполняющие по нему те или иные виды работ, будут обязаны делать взносы в пенсионный фонд. Законом РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения» от 2 июля были внесены изменения в Закон РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан».

За неперечисление или не полное перечисление ОПВ физические лица будут привлечены к административной ответственности. За это Кодекс об административных правонарушениях предусматривает штраф в размере 10% от неперечисленной суммы, при повторном нарушении. На первый раз выпишут предупреждение. Эксперты отмечают, что единственным механизмом выявления лиц, получающих доход от фрилансерской деятельности, станут сами договора ГПХ, которые обязаны храниться в бухгалтериях ИП и ТОО.

KURSIV . KZ . «Сколько лет надо копить на квартиру в Казахстане?» — На однокомнатную квартиру площадью 40 кв. м с учетом минимальных расходов нужно будет копить чуть больше семи лет, откладывая 100% от заработной платы – почти шесть лет. На вторичном рынке жилье чуть более доступно. Здесь, по официальным данным, квадратный метр жилья в среднем по Казахстану стоит 186,6 тыс. тенге. Накопить на квартиру площадью 60 кв. м во «вторичке» можно за 73 месяца, или 6,1 лет, с учетом расходов в размере прожиточного минимума – за 90 месяцев, или 7,5 лет. На однокомнатную квартиру в старом доме нужно откладывать всю зарплату чуть больше четырех лет, с учетом минимальных расходов – ровно пять лет.

«Глава АО «Казкоммерц Секьюритиз»: «Денег много, но они не могут попасть в реальный сектор»» — Вкладчики ЕНПФ смогут выбирать компании по управлению своими активами, а либерализация требований Нацбанка к инвестдеятельности поможет частным компаниям выйти на фондовый рынок. О том, что происходит на инвестиционном рынке Казахстана, «Къ» рассказал председатель правления АО «Казкоммерц Секьюритиз» Чингиз ЖАКСЫБЕК.

365 INFO . KZ . «Плюсы и минусы амнистии в Казахстане» — За основу тюремной реформы в Казахстане взят американский опыт, но он недоработан и это чревато последствиями, говорят эксперты. Генеральный прокурор Кайрат КОЖАМЖАРОВ продолжает гуманизацию уголовной политики, которая проводится уже несколько лет в Казахстане. Планируется освободить до 5000 осужденных. Помимо этого, снижаются штрафы, уменьшаются сроки лишения свободы по 36 составам, сокращается на пять лет давность привлечения по тяжким преступлениям.

Султанбек СУЛТАНГАЛИЕВ — Необходимо понимать, что без повышения жизненного уровня населения и успешной борьбы с безработицей и так называемой «самозанятостью» никакая гуманизация не поможет. Рост преступности будет продолжаться.

«Запрет на роскошь введен во всей Центральной Азии, кроме Казахстана» — Тенденция показушности наблюдалась во всех республиках Центральной Азии, независимо от внутриполитической ситуации и социально-экономического развития. Однако в последнее время в ряде стран региона стали вводиться ограничения на роскошные празднования. Исключение составляет Казахстан, где празднование и проведение разного рода мероприятий законом не регламентировано.

EXPRESS — K . KZ . «Скульптурный шок» — 12-метровая скульптура соломенной белки не простояла в Алматы и недели, а горожане уже собирают подписи под требованием ее… демонтажа. Арт-объект британского художника Алекса РИНСЛЕРА вызвал бурю негодования по двум причинам: одни считают гигантского зверька уж очень неэстетичным, другие возмущены дороговизной инсталляции.

