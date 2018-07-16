«Почему казахстанцы воспринимают в штыки все начинания власти?». «Почему местные жители относятся к инвесторам, как к оккупантам». «Пока бизнес не напьется, населению воды не достанется». «Жестокой и незаслуженной травле в соцсетях подверглась Роза Рымбаева»

Сетевой Казахстан 16 июля 2018г.

IA — CENTR . RU . Жанар ТУЛИНДИНОВА – «Грани синофобии в Казахстане: кому выгодно раздувать «казахский вопрос в Китае»?» — Вспышки синофобии, которыми был ознаменован конец июня – начало июля (угрозы сетевых активистов сорвать свадьбу китайца и казашки в Алматы, ночное вторжение на территорию китайского предприятия в Шымкенте) заставили заговорить СМИ о том, что нагнетание антикитайсих настроений в Казахстане является управляемым процессом. Иной вопрос, какие именно интересанты за этим стоят… Тем не менее, с подключением к этому дискурсу «грозной силы» в лице движения «Жана Казахстан», располагающего определенными организационными и медийными ресурсами, можно ожидать, что тема притеснений казахской диаспоры в КНР не только не сойдет на нет, но и получит максимальную информационную раскрутку. Что, несомненно, послужит фактором, осложняющим отношения Китая и Казахстана. Впрочем, расчет, по-видимому, в этом и состоит.

FORBES . KZ . «Почему Казахстану нужен Китай?» — В Казахстане поднялась новая волна синофобских настроений. Каждое новое соглашение или инвестиционный транш вызывают споры в экспертном сообществе и «несимметричную» реакцию в обществе. Свою роль играют информационные вбросы. Как государство, превратившееся из «мировой мануфактуры» в «мирового банкира», поможет нашей стране диверсифицировать экономику. Политолог Айдар АМРЕБАЕВ говорит об объективных экономических выгодах для Казахстана от сотрудничества с Китаем, не полагаясь на популистские лозунги.

«Почему казахстанцы воспринимают в штыки все начинания власти?» — Алматинская соломенная белка ценой в 23 млн тенге на минувшей неделе побила по рейтингам все информационные поводы, отодвинув на задний план даже спасение детей в Таиланде, за которым, затаив дыхание, следил весь мир. 7 тонн металла, 4 тонны древесины и примерно столько же соломы разделили казахстанцев на два противоборствующих лагеря: тех, кому белка оказалась по нраву, и тех, кто назвал её китчем, раскритиковав в пух и прах. Марат ШИБУТОВ — В Facebook у нас постоянно разыгрывается драма из советского мультика «А Баба-яга против». Не надо ориентироваться на Facebook. Там сидит всего 450 тыс. человек на всю страну, а в городе живёт 1,7 млн человек. Facebook не представляет сам по себе особой ценности. Почему надо учитывать мнение его аудитории, а не аудитории Instagram или вКонтакте? Непонятно.

CAMONITOR . KZ . «Травма памяти. Возможна ли в Казахстане реабилитация сталинизма?» — Не секрет, что в последние годы на постсоветском пространстве стал прослеживаться растущий интерес к личности СТАЛИНА и эпохе его правления. В этом не было бы ничего предосудительного, если бы не одно «но». Порой складывается подспудное впечатление, что некие силы стремятся использовать этот интерес для того, чтобы запустить процесс исторической реабилитации сталинизма. О природе такой тенденции и о том, к чему, в конце концов, она может привести, мы беседуем с доктором исторических наук, профессором Ануаром ГАЛИЕВЫМ.

«Не только кочевники… Почему в эпоху средневековья города Казахстана пришли в упадок» — «Вся территория Казахстана, за исключением пустынных и степных районов, еще до нашей эры имела свои городские центры, то есть одни из главных атрибутов цивилизации», – утверждает видный казахстанский археолог, академик Карл БАЙПАКОВ. – Города были расположены в долине Сырдарьи и в Приаралье, в Таласском междуречье, предгорьях Тянь-Шаня, у северных склонов Каратау и в долине реки Жайык (Урал)».

«Факультет ненужных… Уничтожит ли министр Сагадиев казахстанскую журналистику?» — По странной традиции кресло министра образования у нас занимают непревзойденные выдумщики. Предыдущий глава МОН создавал «профессии будущего, о которых еще никто не знает». А нынешний укладывает в прокрустово ложе специальности, не влезающие в западные лекала, и отрезает все, на его взгляд, лишнее. С азартом заправского мясника Ерлан САГАДИЕВ занес нож реформаторства над факультетами, готовящими кадры для медийной отрасли. Но не исключено, что инициированная им перестройка приведет только к сливу в унитаз журналистики как профессии.

TIME . KZ . «Судебные споры — последнее дело» — Есть еще судьи — игрушки в руках рейдеров. С таким довольно смелым заявлением выступил глава Верховного суда Жакип АСАНОВ, подводя итоги работы судей за первые полгода этого года. Не менее хлесткие эпитеты были в адрес “трусливых” госорганов и жадных банков. Главный судья страны впервые обличил и своих несправедливых коллег, причем пофамильно!

«“Е” упала, “Н” пропала…» — После 15-летнего хождения по мукам Единое национальное тестирование (ЕНТ) постепенно подошло к своему логическому концу. Причем к такому историческому исходу продвигали — невольно, а может, и целенаправленно — все последние годы организаторы этого действа — от рулевых нашей системы образования до руководства и учителей школ. Рискну также утверждать, что ЕНТ сегодня идет вразрез с реализуемой в стране программой модернизации общественного сознания. Да и вообще вопреки здравому смыслу.

«Шипы и Роза» — Жестокой и незаслуженной травле в соцсетях подверглась народная артистка Казахской ССР Роза РЫМБАЕВА после того, как дала характеристику молодому казахстанскому певцу Ернару АЙДАРУ. Соцсети пестрят такими высказываниями, как “Уезжайте в свою Россию и Европу!”, “Алишку и Мадишку тоже с собой прихватите. Мы плакать не будем!”… Скандал достиг таких масштабов, что некоторым артистам и продюсерам пришлось даже вступиться за Розу Куанышевну и призвать казахстанскую публику успокоиться.

AZATTYQ . ORG . «В Шымкенте судят 38 экс-полицейских, обвиняемых в коррупции» — В Шымкенте в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Туркестанской области 13 июля начался судебный процесс в отношении 38 бывших сотрудников административной полиции областного департамента внутренних дел. Первое судебное заседание состоялось в специально оборудованном зале в здании управления миграционной полиции, который не смог вместить всех желавших присутствовать на процессе.

CARAVAN . KZ . «Селу мешают лишние рты: почему местные жители относятся к инвесторам, как к оккупантам» — Не занятое трудом сельское население относится к инвесторам, как к оккупантам, считают владельцы крупных хозяйств. Такое отношение к чужакам сдерживает приток капиталов и технологий в наше село. Большая часть крупных хозяйств часто натыкается на неожиданную проблему: отношения с местными жителями непроизвольно перерастают в конфликт. Предпринимателей не просто недолюбливают. Селяне считают, что бизнесмены им что-то должны.

«Религиозный фанатизм с пеленок: чем он грозит Казахстану» — Несовершеннолетние экстремисты, фанатики родители, из-за которых дети умирают без медпомощи по религиозным причинам или пропускают школу из-за хиджабов и религиозных канонов. Малыши, которых вывозят в “горячие точки”. Подобных острых тем, о которых долгое время предпочитали молчать, становится все больше. Вместе с экспертами-религиоведами, общественниками мы попытались снять “чадру” с проблем, которые назрели в обществе и требуют решения.

KAPITAL . KZ . «Рынок юридических услуг ожидает потрясение?» — 10 июля 2018 года президентом подписан Закон РК «Об адвокатской деятельности и юридической помощи». Если раньше работа адвокатов регулировалась профильным Законом «Об адвокатской деятельности», то деятельность юристов, не имеющих лицензии адвоката, законодательному регулированию не подвергалась, так как просто не было профильного закона. Если количество адвокатов в Казахстане составляет 4,5 тыс. человек, то численность частнопрактикующих и тем более корпоративных юристов на пару порядков выше, но, сколько именно составляет эта цифра, неизвестно.

365 INFO . KZ . «Почему наши зарплаты такие низкие? Экономист все объяснил» — Все экономические механизмы сегодня ориентированы на максимальную выгоду для бизнеса (владельцев и акционеров предприятий). И «пока бизнес не напьется, населению воды не достанется». Так считает экономист Айдархан КУСАИНОВ. Надеялись, что владельцы бизнеса будут сами поднимать зарплаты работникам. Надежды не оправдались. Бизнес-то будет себя чувствовать неплохо, а вот наемные работники — не очень. Чтобы хорошо было всем, нужно либо не меньше 6-8% роста, либо кардинально менять подход. Тогда хватит и 2-4%. Только нужно на первое место ставить доходы населения.

«5 трендов экономики Казахстана в 2018 году» — Экономист Петр СВОИК назвал основные тенденции казахстанской экономики, которые и должны подтолкнуть правительство к определенным действиям. По его словам, сегодня экономика Казахстана находится в финальной, затухающей стадии экспортно-сырьевой модели. Что касается монетарного внешнего обеспечения, оно тоже затухает. Банки Казахстана фактически лишены возможности занимать деньги за границей и питаются только за счет собственных запасов. А у правительства при этом появляется много нерешенных задач. Но правительство вместе с Нацбанком нерешительны как никогда. Проблема формализации самозанятых сегодня ставится государством во главу угла. Своик это связывает с банковским кризисом. По его мнению, проблема, связанная с тарифами, настолько хроническая, что про нее даже регулярно не говорят.

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