Алматы. 16 июля. КазТАГ — Китай и Евросоюз заключили договоренности в сфере торговли, инвестиций и таможни, сообщает ТАСС.

«Китай и Евросоюз подписали 16 июля несколько меморандумов о взаимопонимании, касающихся сотрудничества по ряду направлений, в том числе в области торговли, инвестиций и таможенного регулирования. Церемония заключения договоренностей прошла в Пекине в Доме народных собраний в присутствии премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, председателя Европейского совета Дональда Туска и главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера», — говорится в сообщении в понедельник.

«Мы сегодня подробно обсудили двусторонние вопросы (…) и договорились вместе противодействовать протекционизму», — отметил Ли Кэцян, выступая перед журналистами в ходе 20-го саммита Китай — ЕС.

По словам главы китайского правительства, КНР и Евросоюз продолжат содействовать многосторонним форматам международного торгово-экономического взаимодействия.

Как отмечается, 20-й саммит Китай-ЕС посвящен обсуждению ключевых вопросов глобальной повестки дня, в числе которых состояние и возможности усиления китайско-европейского сотрудничества, меры по защите многосторонних механизмов и оказание содействия торговле, инвестициям, а также координация взаимных позиций в ответ на крупные международные вызовы.

Предыдущий, 19-й по счету, саммит Китая и Евросоюза, состоялся в начале июня 2017 года в Бельгии. На нем было уделено внимание целому перечню тем, в частности, соблюдению Парижского соглашения по климату, нормализации обстановки на Корейском полуострове, устранению взаимных разногласий по торговле сталью.