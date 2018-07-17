Астана. 17 июля. КазТАГ — Проект Астанинской декларации о первичной медико-санитарной помощи обсудили в Женеве, сообщает пресс-служба МИД РК.

«При содействии постоянного представительства Казахстана в штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) казахстанская делегация во главе с вице-министром здравоохранения Казахстана Алексеем Цой приняла участие в брифинге для глав постоянных представительств стран-членов ВОЗ, региональных офисов ВОЗ, ЮНИСЕФ и международных экспертов по проекту Астанинской декларации о первичной медико-санитарной помощи в преддверии Глобальной конференции по первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), которая пройдет в Астане 25-26 октября», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

В своем приветственном выступлении вице-министр здравоохранения отметил, что Алма-Атинская декларация по первичной медико-санитарной помощи 1978 года является единственной общепринятой декларацией во всем мире, которая способствует роли ПМСП в улучшении доступа и качества медицинской помощи для достижения цели «Здоровье для всех». Это также первый документ, который подтвердил роль правительств в области обеспечения здоровья и фундаментального права на здоровье всех людей. Для нас большая честь принимать делегации от государств — членов ВОЗ и международных организаций на Глобальной конференции по первичной медико-санитарной помощи.

«Постоянный представитель при отделении ООН и других международных организациях в Женеве, посол Жанар Айтжанова отметила, что ключевая роль предстоящей конференции — принять новую Декларацию о первичной медико-санитарной помощи, которая сформирует новое видение первичной медико-санитарной помощи. Постпред Ж.Айтжанова подчеркнула, что политическая поддержка лидеров стран может помочь активизировать совместные усилия и обратить внимание на первичную медико-санитарную помощь как способ достижения всеобщего охвата здравоохранением», — поясняет пресс-служба.

Участники брифинга согласились с тем, что предстоящая Глобальная конференция не является обычной конференцией, а представляет собой движение, где ПМСП составляет ключевой приоритет в повестках ВОЗ, ЮНИСЕФ, а также стран-членов в достижении всеобщего охвата услугами здравоохранения.

В рамках брифинга А. Цой встретился с генеральным директором ВОЗ Тедросом Адханомом.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы по подтверждению инициативы Казахстана в принятии итогового документа Глобальной конференции, действующего с учетом вызовов современности, а также организационно-протокольные вопросы проведения мероприятия глобального масштаба.

Конференция имеет историческое значение для Казахстана. В сентябре 1978 года в Алматы состоялась международная конференция Всемирной организации здравоохранения совместно с ЮНИСЕФ по первичной медико-санитарной помощи c участием представителей 157 государств. На конференции была принята историческая Алма-Атинская декларация по ПМСП, которая оказала существенное влияние на развитие мирового здравоохранения.