Алматы. 18 июля. КазТАГ — 12 новых спутников Юпитера обнаружили астрономы, пишет ТАСС.

«Астрономы из США открыли 12 новых спутников Юпитера и таким образом общее число известных науке спутников планеты-гиганта достигло 79. Открытие сделала группа астрономов под руководством Скотта Шепарда из Научного института Карнеги», — говорится в сообщении со ссылкой на интернет-портал Space.com в среду.

Как сообщается, астрономы проводили астрономические наблюдения с целью найти гипотетическую «Планету 9», которая, согласно некоторым теориям, находится далеко за орбитой Плутона. В период наблюдений в объективе телескопа находился Юпитер и при анализе сделанных фотоснимков ученые обнаружили новые спутники.

По оценке астрономов, один из них весьма необычен: это самый малый из спутников Юпитера, его диаметр не превышает 1 км. Небесное тело, получившее название Valetudo, обращается вокруг Юпитера за 1,5 земных года и существует вероятность того, что в будущем этот спутник может столкнуться с одной из других многочисленных лун Юпитера.

«Это – нестабильная ситуация. В случае лобового столкновения это небесное тело распадется на осколки, а затем они обратятся в пыль», — заявил руководитель группы астрономов Скотт Шепард, оценивая орбиту Valetudo.

Не исключено, что Valetudo образовался именно в результате такого столкновения спутников Юпитера.