Купивший недвижимость в Париже за 65 млн евро казахстанец не является чиновником – КГД

Астана. 18 июля. КазТАГ – Баубек Коныров. Казахстанец, купивший недвижимость в Париже за 65 млн евро, не является представителем правительства, сообщил заместитель председателя комитета государственных доходов (КГД) министерства финансов РК Мади Такиев.

«Мы отправляли запрос коллегам во Францию, ответ пришел. Но налогоплательщик не разрешает нам разглашать данные, поэтому мы не можем сообщить. Законным путем была приобретена, уплачены налоги. Он показал свой доход, с которого были уплачены налоги. Это его свободные деньги. Это не правительственный человек», — заявил М. Такиев на пресс-конференции в среду.

Он добавил, что за время проверки в ведомстве отправляли запрос два раза, так как на первый запрос ведомства во Франции не ответили.

«Потом мы посмотрели источники доходов. Доходы позволяют приобрести. У нас есть налоговая тайна, поэтому мы не можем ее разглашать. Это тоже самое, что банковская тайна или тайна следствия», — сказал замглавы КГД.

Напомним, ранее СМИ сообщалось, что правительство Казахстана приобрело элитную квартиру «высокого уровня безопасности в престижном районе Парижа». По данным международного агентства элитной недвижимости Mansion Global, стоимость приобретения составила 65 млн евро. Позже министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов назвал эту информацию «слухами».