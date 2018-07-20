В 2 раза снизился отток госслужащих Казахстана за счет новой системы оплаты труда

Астана. 20 июля. КазТАГ – Арсен Аскаров. В агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции РК (АДГСПК РК) сообщили о двойном снижении оттока кадров госслужащих Казахстана за счет новой системы оплаты труда.

«Мы перешли к активной фазе реализации новой системы оплаты труда госслужащих. Уже сегодня промежуточные результаты демонстрируют положительную кадровую динамику и рост конкуренции», — сказал председатель АДГСПК РК Алик Шпекбаев на расширенном заседании коллегии в пятницу.

«Так, если в АДГСПК и акиматах по Астане и Мангистауской области отток кадров снизился в 2 раза, а конкурс на одно место вырос в 3 раза, то в министерстве юстиции сменяемость сведена к минимуму и отмечается 2-кратный рост приема сотрудников с зарубежным образованием», — уточнил А,Шпекбаев.

По его словам для дальнейшего обеспечения конкурентоспособности зарплат служащих, а также рационализации управления человеческими ресурсами реализуется проект по внедрению Общего центра обслуживания по кадастровому делопроизводству.

Сейчас в агентстве сокращены 147 кадровых единиц, и это позволит и это позволит получить экономию свыше Т432 млн. Сэкономленные средства руководитель госоргана вправе использовать для повышения зарплаты работников.

«На сегодня по стране в подведомственных организациях задействовано 1,5 млн человек с фондом оплаты Т2 трлн. В правительстве прорабатывается вопрос по их оптимизации и консолидации. Принимаемые меры вкупе позволят поэтапно перейти на новую оплату труда путем изыскания внутренних резервов, то есть из бюджета не выделят ни одного тенге. Все будет проведено за счет оптимизации не только в госорганах, но и в первую очередь в подведомственных организациях», – заключил А.Шпекбаев.