ФСБ РФ проводит обыск в «Роскосмосе» по подозрению в госизмене

Алматы. 20 июля. КазТАГ – Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ РФ) проводит обыск в госкорпорации «Роскосмос» по подозрению в госизмене, сообщает «Коммерсант».

«Следственная группа ФСБ в пятницу приступила к проведению обысков в кабинетах сотрудников института, а также в офисе директора Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона. Оперативные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 275 УК РФ (государственная измена), около 10 работников отрасли проверяются на предмет их сотрудничества с западными спецслужбами», — говорится в сообщении в пятницу.

ФСБ установила, что западным спецслужбам стали известны результаты наработок российской промышленности в части гиперзвуковых разработок под грифом «Совершенно секретно».

По информации ТАСС, госкорпорация «Роскосмос» окажет максимальное содействие сотрудникам ФСБ, проводящим обыски в ЦНИИмаше (головной научный институт госкорпорации) и в офисе Д.Пайсона в связи с уголовным делом о возможной передаче западным спецслужбам материалов по гиперзвуковым разработкам РФ.

«Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин информирован по данному делу и дал поручение оказывать следственной группе максимальное содействие», — сказали в госкорпорации.

ТАСС связался по телефону с Д.Пайсоном, однако он отказался комментировать ситуацию с обысками.

«Без комментариев, в пресс-службу Роскосмоса», — сказал директор исследовательско- аналитического центра ОРКК.