Алматы. 20 июля. КазТАГ — Владимир Радионов. От Т25 тыс. до Т50 тыс. можно сбыть в Алматы автомобильные зеркала, из-за которых убили Дениса Тена, свидетельствует мониторинг цен на рынке автозапчастей, проведенный корреспондентом агентства.

Так, боковые зеркала б/у в зависимости от состояния и марки автомобиля колеблются в цене от Т3,5 тыс. до Т15 тыс., а в комплекте к автомобилям бизнес-класса от Т60 тыс. до Т95 тыс. Продавцы утверждают, что можно подобрать зеркала и к иным маркам автомобилей, чем только к тем, на которых они стояли изначально.

Если же говорить конкретно о зеркалах к Lexus (Д. Тен ездил на Lexus gx460 – КазТАГ), то они торгуются в пределах Т25 тыс.-Т50 тыс.

Цены на колеса, которые тоже часто снимают автоворы, также имеют приличный разброс. В среднем, цена «голых» дисков б/у в хорошем состоянии начинается со Т130 тыс. за комплект, с резиной – от Т200 тыс. Продавцы утверждают, что диски хоть и б/у, но являются «эксклюзивными», доставлены «с Америки» или Японии.

Однако есть предложения дисков с резиной и за Т65 тыс. за комплект, плюс к этому вам предлагают «переобуть» ваше авто в подарок, что позволяет предположить, что бизнес поставлен на поток.

Диски на Lexus торгуются от Т25 тыс. за один диск до Т80 тыс.-Т150 тыс. за комплект в зависимости от состояния.

Широко представлен в Алматы и рынок автомобильных аккумуляторов, причем в каждом втором предложении цена указывается с учетом сдачи старого аккумулятора. Цены на батареи начинаются от Т7 тыс.-10,5 тыс. и доходят до Т40 тыс., Varta на Lexus предлагается за Т37 тыс.

Напомним, казахстанский фигурист, многократный призер международных турниров и бронзовый призер Олимпиады-2014 в Сочи Д. Тен умер 19 июля в реанимации в Алматы после ранения ножом на пересечении ул. Курмангазы и ул. Байсеитовой. Предварительный диагноз при поступлении «Ножевое ранение верхней трети правого бедра. Повреждение бедренных сосудов, наружное кровотечение». Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов назвал ранение, повлекшее смерть фигуриста, несовместимым с жизнью.

В ДВД Алматы уточняли, что Д. Тен получил ножевое ранение в результате потасовки с автоворами, пытавшимися снять боковые зеркала с его автомобиля.

20 июля в пресс-службе МВД РК сообщили, по факту убийства Д. Тена в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий лица, причастные к совершению преступления, установлены. Один подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания – Киясов Н.Д., 1994 г.р. В отношении второго проводятся розыскные мероприятия по его задержанию.

Позднее МВД РК распространила ориентировку на второго подозреваемого – Кудайбергенова Армана Бурибаевича, 1994 г.р., уроженца Кызылординской области.

Гражданская панихида по Д. Тену пройдет 21 июля с 10.00 утра во Дворце спорта им. Балуана Шолака.