Налоговая декларация: ее должен сдать каждый

Налоговую дисциплину в стране начнут наводить с низов. Запугают, чтобы платили налоги. А у богатых даже не спросят о происхождении их состояний

Денег нет? Но вы держитесь!

2020 год станет авральным для налоговой службы страны. Все совершеннолетние казахстанцы – от студентов до стариков – будут обязаны сдать налоговую декларацию. И отразить в ней не только свое имущество (квартиры, автомобили), но и любые доходы – стипендии, пенсии, заработную плату, дивиденды на ценные бумаги, доли в компаниях, деньги, полученные от продажи недвижимости и других активов.

Декларацию также должны будут сдавать оралманы, лица с видом на жительство, иностранцы, имеющие имущество на территории Казахстана и даже дети – если на них записаны какие-то активы.

В общем, нас ждет поистине всеобщее декларирование доходов.

Заместитель председателя комитета государственных доходов (КГД) Мади Такиев уже обрисовал общую картину, как это будет происходить.

Все декларанты (от этой святой обязанности лучше не уклоняться!) должны представить первоначальную декларацию по форме №250 и указать все имущество и финансовое состояние на 31 декабря 2019 года: недвижимость, банковские счета и средства, находящиеся на них, свою кредиторскую и дебиторскую задолженность (если вы имеете займы от банка или кто-то, пусть это даже физическое лицо, должен вам).

В общем, нужно открыть КГД свое личико – и чтобы все четко, никаких полутеней и светотеней. Это в интересах самого налогоплательщика: чем полнее и продуманнее окажется его образ перед налоговым инспектором – тем лучше. Чтобы у того потом не возникало вопросов, откуда все богатство взялось и, что естественно, уплачены ли с него налоги? Восполнить пробелы будет стоить дорого. Иногда – чрезвычайно дорого.

Уклоняться (дескать, понятия не имел, что нужно сдавать декларацию) – не рекомендуется. Потому что это «авось, обойдется», тоже имеет свою цену. На первый раз могут просто предупредить, а потом сразу оштрафуют (даже если добежать до налоговой не хватит времени) – вам хочется платить «ни за что» 50 МРП? То-то и оно.

Итак, если всеобщее декларирование доходов будет введено с 1 января 2020 года (а эта инициатива уже прилично бородата), то первоначальную декларацию нужно будет представить до 15 июля 2020 года на бумаге, с походом в налоговую инспекцию, или до 15 сентября – в электронном виде. Этот срок не для «опоздавших», а для более продвинутых граждан, имеющих цифровую подпись и способных решать все дела на расстоянии.

А вот форма ежегодной декларации – №260. Краткую декларацию будут сдавать студенты, пенсионеры и лица, которые получают зарплату и не имеют каких-либо движений по имуществу, земле и транспорту. Все остальные граждане и неграждане будут обязаны подавать расширенную декларацию и указывать в ней не только заработную плату, но и различные инвестиционные доходы, полученные от сделок с недвижимостью, движимым имуществом, инвестиционным золотом, ценными бумагами и пр.

Вероятно, первую ежегодную декларацию нужно будет сдать уже до 31 марта 2021 года. И налоговая служба займется аналитикой: а все ли, кто был должен, предъявили декларации, какой доход получили декларанты за 2020 год, уплатили ли налог. И после этого начнет рассылать «письма счастья».

Трэш про 500 МЗП

В общем, декларировать нужно будет все, в том числе наличные средства, хранящиеся дома. Хранить под матрасом больше 500 минимальных заработных плат (МЗП) не рекомендуется. И вовсе не потому, что наши матрасы – пониженной вместимости. Просто спать на них будет не совсем удобно и спокойно. Но если в доме несколько матрасов, то под каждым можно хранить по 14 млн. тенге. Главное, количество матрасов не должно превышать количество душ.

Речи о том, что нужно также декларировать деньги, хранящиеся в рабочих кабинетах, сейфах и коробках из-под ксерокса, не идет. Их декларировать не надо. Их трудно, а иногда невозможно точно подсчитать. Практика показывает, что для этого требуются специально обученные люди. К тому же эти деньги имеют неистребимое свойство перетекать из кабинета в кабинет.

Поэтому налоговики решили начать с того, что поддается простому подсчету. По дворам они, конечно, не пойдут, поверят нам на слово. А если не поверят – то могут и оштрафовать.

А что же делать, если богатства под матрасом несметные? В этом случае нам настоятельно советуют разместить деньги на личных счетах в коммерческих банках. Хорошо, что не велели хранить только в одном. Предоставили, так сказать, свободу выбора.

И еще – что касается денег. «Источники подтверждать не надо. В дальнейшем мы будем вас мониторить», — как-то буднично заявил Мади Такиев.

В общем, посыл ясен. Всеобщее декларирование доходов – шанс собрать с населения дополнительные налоги. Под страхом неотвратимого наказания. Контролировать происхождение капитала у «денежных мешков» никто не собирается. Как не собирается вводить в дополнение к всеобщему декларированию доходов декларирование расходов, что актуально в первую очередь для борьбы с коррупцией и теневой экономикой.

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