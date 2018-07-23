Актобе. 23 июля. КазТАГ – Процесс по делу о гибели 52 пассажиров в сгоревшем автобусе начался в Актюбинской области, передает корреспондент агентства.

«Уголовное дело в отношении Максата Пернебекова, Нуржана Кыргызбаева, Барата Танатова, Тилепбаева и Пердебаева поступило 9 июля. Процесс проходит в суде Иргизского района, на территории которого произошел пожар автобуса, повлекший гибель 52 граждан Узбекистана», — сообщила в понедельник руководитель пресс-службы Актюбинского областного суда Анар Айтжанова.

В качестве обвиняемых признаны пять лиц, в том числе трое водителей автобуса, а также учредитель и механик ТОО «Азия транзит сервис», в обязанности которых входит предрейсовый осмотр автобуса.

Работники компании обвиняются в ненадлежащем исполнении обязанностей в коммерческих организациях, выпуске в эксплуатацию неисправного автотранспортного средства, повлекшего смерть двух и более лиц, подделке официального документа, использовании заведомо подложного документа, а водители в нарушении правил эксплуатации транспортных средств, повлекшем смерть двух и более лиц, правил пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Водители содержались под стражей, в отношении работников ТОО была избрана мера пресечения в виде залога.

Владелец автобуса объявлен в международный розыск с избранием меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 18 января во время движения на 1068 км автодороги Самара–Шымкент, в 10 км от п. Калыбай Иргизского района Актюбинской области загорелся пассажирский автобус. В пожаре погибли 52 гражданина Узбекистана, 3 уроженцам Южно-Казахстанской области и 2 гражданам Узбекистана удалось спастись. Автобус ехал из п. Жибек Жолы Сарыагашского района ЮКО до Казани (РФ).

26 января трое водителей автобуса – Н. Кыргызбаев, М. Пернебеков и Б. Танатов были арестованы. По версии обвинения, водители нарушили правила эксплуатации автотранспортного средства и пожарной безопасности, использовав паяльную лампу в салоне автобуса.