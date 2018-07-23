Рейтинг специальностей по качеству обучения и заработным платам составили в Казахстане

Астана. 23 июля. КазТАГ – Баубек Коныров. Рейтинг специальностей по качеству обучения и заработным платам составили совместно с работодателями в Казахстане, сообщил вице-министр образования и науки РК Талгат Ешенкулов.

«Министерство совместно с НПП «Атамекен» провело работу по рейтингу образовательных программ вузов. Ставилась задача проведения рейтинга среди 2 тыс. программ, на сегодня мы исследовали 784 программы по 33 специальностям. В основном это технические специальности, экономика и бизнес, а также специальности социальной сферы. Этот рейтинг нужен для абитуриентов, чтобы они при выборе специальности могли ориентироваться и посмотреть, как работодатель оценивает программу того или иного вуза», — сообщил Т. Ешенкулов в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций в понедельник.

Он добавил, что рейтинг не определяет лучший или худший вуз в стране, а дает оценку работодателя относительно качества образовательной программы.

«Возможно, какой-то вуз по одной специальности лидер, а по другой отстает. Возможно, некоторые абитуриенты сталкиваются с вопросом, какую специальность выбрать, может у них цель получить высокую заработную плату, либо быстро трудоустроится, либо другие свои внутренние амбиции, карьера и планы. Мы хотим этим рейтингом сделать подсказку. Рейтинг также нужен для руководства вузов, чтобы вносить изменения в программы и конкурировать на рынке», — объяснил вице-министр.

Детально ознакомиться с рейтингом, по его словам, можно будет уже сегодня на официальных сайтах НПП и министерства образования и науки РК.

«Можно будет детально ознакомиться с рейтингом по этим специальностям, баллами, указывали сумму заработной платы, а также по проценту трудоустройства показывали средний балл. Во время проведения рейтинга, мы проанализировали много информации. Озвучу интересные факты. Например, специальность «нефтегазовое дело» оказалась очень высокооплачиваемой и с высоким процентом трудоустройства. Среди выпускников этой специальности были заработные платы, которые превышали Т900 тыс. Я не буду называть вуз, их вы можете посмотреть в рейтинге», — добавил Т. Ешенкулов.

В целом, как проинформировали в ходе брифинга, в числе лидеров в рейтинге оказались такие специальности, как «приборостроение» с 76% трудоустройства, «учет и аудит» – 71%, «финансы» – 67%, «техническая физика» – 86%, «система информационной безопасности» – 84%, «геодезия и картография» – 73%, «экономика» – 74%, «машиностроение» – 76%, «нефтегазовое дело» – 84%.