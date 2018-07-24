Обвиняемый в неуплате $3,9 млн налогов казахстанец просит политического убежища в США

Алматы. 24 июля. КазТАГ – Казахстанец Андрей Федеровский, объявленный в международный розыск за уклонение от уплаты налогов на $3,9 млн, попросил убежища в США в связи с «преследованием по политическим и религиозным мотивам», сообщает газета Voice of San Diego.

В городе Сан Диего (штат Калифорния, США) иммиграционный судья Филлип Ло прекратил дело о нарушении гражданином Казахстана А.Федеровским миграционного законодательства и разрешил ему продолжить процесс получения политического убежища.

По информации издания, А.Федеровский был арестован в феврале 2018 года во время масштабной операции миграционных властей, в ходе которой было задержано 115 человек, в основном мексиканцев, среди которых было несколько уголовных преступников.

«Федоровский прибыл в Соединенные Штаты в марте 2017 года по туристической визе. По его словам, Федоровский покинул Казахстан в сентябре 2016 года. Он отправился в Хорватию, но эта страна столкнулась с притоком сирийских беженцев, и у него не было возможности остаться там в качестве мигранта на постоянной основе. Он приехал в Сан-Диего, потому что бывший пастор его церкви Максим Максим перебрался туда много лет назад из Казахстана и пригласил его к себе, узнав о проблемах, с которыми столкнулся А.Федеровский», — говорится в статье.

Миграционные власти заявили, что причиной ареста А.Федоровского стало нарушение визового режима – его виза истекла еще в сентябре 2017 года. Сам А.Федеровский заявил, что был уверен, что причиной ареста стала путаница с разрешением на работу – на его разрешении была наклеена фотография его жены.

По информации издания, А.Федеровский в 2011 году создал в Казахстане ТОО «Казметаллпереработка», хотя сам он отрицает, что компания принадлежала ему. «Согласно уведомлению интерпола, Федоровский разыскивается правительством Казахстана за уклонение от уплаты налогов в сумме эквивалентной $3,9 млн после создания компании ТОО «KazMetallPererabotka», — отмечается в публикации.

Как сообщается на официальном сайте комитета государственных доходов РК, 25 декабря 2016 года казахстанские правоохранительные органы начали досудебное расследование в отношении А.Федеровского по ст.245 ч.3 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. В розыск он был объявлен 13 июля 2017 года. На арест А.Федеровского был выдан международный ордер.

А.Федеровский обвинения отрицает и заявляет, что на родине его преследуют за связь с евангелистским пастором М.Максимом, который покинул Казахстан в связи с обвинениями в причинении вреда здоровью граждан.

«Федоровский сказал, что его проблемы начались после 2006 года, когда знаменитый Техасский пастор (М.Максим – КазТАГ) посетил евангельскую христианскую общину в Казахстане. Федоровский сообщил, что был личным водителем пастора во время этого визита. Через некоторое время он заметил, что за ним следят. Несколько лет спустя у его компании начались проблемы с правительством», — пишет издание.

Как сообщается, в 2011 году А.Федеровский подал иск против государства в связи с непредоставлением ему налоговых льгот, но затем сам был признан виновным в уклонении от уплаты налогов, однако попал под амнистию.

На родине А.Федеровскому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.