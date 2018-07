Какие уроки Казахстану следовало бы извлечь из опыта выступлений национальных сборных Африки и Азии на чемпионатах мира по футболу?!

Наш футбол пока что заметно отстает от японского, корейского, иранского и даже узбекского футбола. Следовательно, в Европе он еще долго может оставаться аутсайдером. Так не лучше ли будет ему снова вернуться в Азию?!

В зарубежных средствах массовой информации и социальных сетях ведутся жаркие споры касательно того, как же следует оценивать итоги выступлений представителей Африки на завершившемся недавно чемпионате мира по футболу.

Одни считают, что африканский футбол в этот раз добился наиболее впечатляющего успеха, ибо завоевавшая Кубок мира национальная команда Франции могла бы считаться сборной Африки, так как 15 футболистов из ее победного состава связаны своим происхождением с различными странами черного континента. К слову сказать, там есть еще два человека испанского происхождения – Лллорис и Эрнандес, один человек немецкого происхождения – Гризманн, и один человек итальянского происхождения – Жиру. А самих, так сказать, чистых французов сколько? Раз, два и обчелся.

Другие полагают, что прибывшие с африканского континента национальные сборные крайне неудачно проявили себя на стадионах России постольку, поскольку ни одна из них не сумела пробиться в плей-офф турнира. Это может расцениваться как наихудший результат для африканцев за последние тридцать шесть лет. На проходившем в 1982 году в Испании мировом первенстве также ни одна африканская команда не сумела выйти из группы. Мол, та история повторилась.

Сайт телеканала Aljazeera опубликовал статью под названием «Why Africa’s best was not good enough at World Cup 2018» — «Почему лучшие команды Африки оказались недостаточно хороши на Кубке мира 2018 года».

В ней говорится так: «Эммануэль Амунеке, который выступал за Нигерию на чемпионате мира 1994 года, указал на то, что африканский футбол подвергся регрессу.

Человек, признанный лучшим африканским футболистом в 1994 году, сказал, что в Африке даже самые элементарные объекты инфраструктуры нуждаются в улучшении, и таким делом нужно заниматься для того, чтобы континент мог рассчитывать на успех в глобальном масштабе.

«Это — большая неудача для африканского футбола. Если бы все африканские команды преуспели, мы не стали бы задавать себе такие вопросы», — заявил Амунеке».

Некоторые другие известные мастера этого вида спорта, представлявшие в прошлом черный континент на международных соревнованиях, продвигают мысль о том, что причинами постигшей Африку на Кубке мира по футболу неудачи являются плохое управление или менеджмент и отсутствие страсти у игроков. Что в таком мнении обращает на себя внимание?

То, что они, перечисляя причины провала африканского футбола на Кубке мира, не называют в их ряду разницу в классах между футболистами из Африки с одной стороны и Европы и Южной Америки, с другой стороны. И это представляется вполне объяснимым. Ибо высококлассных игроков в Африке хватает. Только все еще не появилась там национальная команда, способная на равных тягаться с европейскими и южноамериканскими сборными.

А ведь африканский футбол участвует в чемпионатах мира с 1974 года. Причем первый опыт оказался такой, что в Африке не любят о нем вспоминать. И вот почему. На проходившем в 1974 году в Западной Германии чемпионате мира представлявшая Африку сборная Демократической Республики Конго, называвшейся тогда Заир, «установила» рекорд, который не побит до сих пор. Речь идет о результате тогдашней заирской команды, выразившемся в четырнадцати пропущенных голах при нулевой голевой результативности со своей стороны. Таким оказалось начало выступлений африканских сборных на мировых первенствах по футболу.

Тем не менее, по классу своих игроков и по результатам выступлений своих национальных сборных на международных официальных соревнованиях Африка определенно обошла Азию, чьи сборные начали выступать на чемпионатах мира несколько раньше.

В последнее время и африканские, и азиатские сборные вроде как особенно не блещут. Но при этом ведь определенно не приходится говорить о наличии на пути у азиатских команд к успеху таких препятствий, какие называются экспертами применительно к африканским сборным. По части менеджмента и страстной самоотдачи игроков к игре азиаты на закончившемся недавно чемпионате мира едва ли уступали европейцам или южноамериканцам.

Их проблема, как представляется, совсем в другом вопросе. А именно в том, что они, как и прежде, заметно уступают европейцам или южноамериканцам по классу и физическим характеристикам.

Что подтолкнуло нас к проведению таких параллелей? Ответ на такой вопрос заключается в том, что нынешний казахстанский отечественный футбол по своему классу и физическим характеристикам ближе к азиатскому футболу, чем к европейскому футболу. Если для Азии преодоление отставания от Европы в футболе оказалась задачей, которую все еще не удается выполнить, начиная со времен ошеломительного выступления сборной Северной Кореи на проходившем в 1966 году в Англии Кубке мира, то какая есть надежда на то, что Казахстану этого удастся добиться за сопоставимые сроки?!

Наш футбол пока что заметно отстает по достижениям своей сборной и своих футболистов от японского, корейского, иранского и даже узбекского футбола. Следовательно, в Европе он еще долго может оставаться аутсайдером. Так не лучше ли будет ему снова вернуться в Азию?!

