Астана. 24 июля. КазТАГ — Почти на 300 казахстанских интернет-ресурсах зафиксированы взломы, фишинг-страницы и вредоносные программы; использование 124 доменных имен прекращено из-за неустраненных нарушений, сообщается на сайте министерства оборонной и аэрокосмической промышленности (МОАП) РК.

«Комитетом по информационной безопасности министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК на основе информации службы реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT направлено уведомление в Казахский центр сетевой информации для принятия мер в отношении 288 казахстанских интернет-ресурсов, на которых зафиксированы взломы, фишинг-страницы и вредоносное программное обеспечение, создающее угрозу безопасному использованию интернета», — говорится в сообщении, опубликованном во вторник.

«Кроме этого, согласно законодательству РК, прекращено функционирование 124 доменных имен в казахстанском сегменте сети интернет в связи с неустранением нарушения, повлекшего приостановление использования доменного имени в установленный срок», — указано в информации.

Казахстанцам для того, «чтобы обезопасить себя от возможных последствий», рекомендовали проверять «свои компьютеры антивирусными средствами, в случае, если с интернет-ресурса скачивались какие-либо материалы», а также «регулярно обновлять программное обеспечение, использовать надежные пароли и хранить их в секрете».

Взлом интернет-ресурса – получение злоумышленником несанкционированного доступа к файлам интернет-ресурса или к разделу администрирования системы управления интернет-ресурсом.

Фишинг – вид компьютерного мошенничества, основная цель которого – обманным путем вынудить жертву предоставить мошеннику нужную ему информацию.