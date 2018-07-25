Казахстанские ипотечники получили право вернуть свое жилье, перешедшее в собственность банка

Алматы. 25 июля. КазТАГ — Казахстанские ипотечные заемщики получили право вернуть в собственность свое жилье, перешедшее в собственность банка из-за проблем с выплатой обязательств по кредиту, сообщила пресс-служба Национального банка РК.

«В целях дополнительной поддержки ипотечных заемщиков, которые не вошли в программу (рефинансирования ипотечных займов – КазТАГ) либо не могут исполнять обязательства по договорам после рефинансирования займов в рамках программы, законом РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам валютного регулирования и валютного контроля» №168 — VI ЗРК от 2 июля 2018 года в статью 8 закона РК «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» внесены поправки в части предоставления банкам права в рамках программы сдавать в аренду на основании договора имущественного найма (аренды) перешедшее в собственность банка жилище, выступавшее в качестве залога по договору ипотечного займа», — говорится в сообщении, распространенном в среду.

«Поправка предоставит заемщику возможность вернуть в свою собственность жилье, которое ранее принадлежало ему и в настоящее время в рамках исполнительного производства перешло на баланс банка», — поясняется в пресс-релизе.

Как уточняется, в настоящее время Нацбанком разрабатывается механизм передачи жилья в аренду.

По данным регулятора, на 1 июля 2018 года банками одобрены 802 заявки на рефинансирование валютных ипотечных займов на сумму Т5 млрд, рефинансированы 462 займа на сумму Т2,3 млрд.

В целом по состоянию на 1 июля 2018 года, в рамках комплекса мероприятий, направленных на оказание помощи ипотечным заемщикам, банками одобрены на рефинансирование 24 421 заявка на сумму Т152,5 млрд, рефинансировано 22 009 займов на сумму Т126,3 млрд.

За счет вознаграждения по вкладу АО «Фонд проблемных кредитов» возмещена банкам задолженность заемщиков из социально уязвимых слоев населения по суммам государственных пошлин на Т215 млн, а также курсовая разница по проблемным валютным займам на сумму Т7,4 млрд.