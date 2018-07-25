Быть быстрым нужно кредитору, клиенту – осторожным в его выборе 25.07.2018 13:30 Лилия ИГЛИКОВА Экономика 136 0 Что о потенциальных клиентах знают организации, предлагающие кредиты, и что мы знаем о них? Похожие материалы: Почему Казахстану нужно опасаться «торговой войны» между крупнейшими экономиками? Более Т600 млрд нужно выплатить бизнесменам в Астане для изменения статуса сельхозземель «Полным безобразием» и «позором» назвал Назарбаев ситуацию на курорте Маралды в Павлодарской области «Я бы тысячу раз согласилась говорить на украинском, только чтобы этого ужаса не было. Иногда нужно жертвовать малым, чтобы не потерять большое…. Хотя и в Украине ни хрена не сладко» Казахстан переживает очень странную идейную трансформацию, разрываясь между естественным, присущим ему евразийским положением и стремлением на Запад. Но для западного мира он никогда не будет своим. При этом, разрывая связи с Россией, Казахстан может оказаться в положении, когда он перестанет быть своим и для русского мира