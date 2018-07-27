Номинальная доходность пенсионных активов ЕНПФ за I полугодие составила 4,48%, реальная – 1,88%

Алматы. 27 июля. КазТАГ — Доходность пенсионных активов Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) за январь-июнь 2018 года составила 4,48%, а начисленный инвестиционный доход увеличился на 70,4% до Т378,18 млрд, говорится в сообщении Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

«Если сравнивать с аналогичным периодом (январь-июнь – КазТАГ) прошлого года, то пенсионные взносы (за I полугодия 2018 года – КазТАГ) увеличились на 11,7%, в то время как пенсионные выплаты снизились на 16,8%, а начисленный инвестиционный доход вырос на 70,4%. Следует отметить, что в текущем году граждане Казахстана стали меньше переводить накопления в страховые компании – Т8,84 млрд против Т14,72 млрд», — указывается в сообщении, распространенном в пятницу.

По итогам января-июня 2018 года объем пенсионных накоплений граждан Казахстана в ЕНПФ, согласно информации АФК, увеличился на Т663,55 млрд, или на 8,5%, составив Т8 трлн 444,29 млрд.

В то же время в сообщении обращается внимание на увеличение Национальным банком РК вложений пенсионных средств в долларовые активы.

«Так, доля инвестиций в долларах США увеличилась с 27,14% до 31,6%, а текущая стоимость долларовых инвестиций выросла на Т559,88 млрд — до Т2670,22 млрд. Тем временем инвестиции в тенговые активы также увеличились на Т117,38 млрд, до Т5737,09 млрд, но их доля в портфеле снизилась с 72,28% до 67,89%», — сказано в информации АФК.

При этом отмечается, что при разбивке портфеля по видам финансовых инструментов почти половина портфеля приходится на государственные ценные бумаги (ГЦБ) РК.

«Так, сумма инвестиций в правительственные ценные бумаги РК увеличилась на 10,1% с начала года — до Т3949,88 млрд (46,74% портфеля). Также заметно увеличились инвестиции в виде депозитов в иностранных банках – до Т541,47 млрд», — говорится в сообщении.

Кроме того, в АФК зафиксировали в июле рост объема пенсионных активов ЕНПФ, вложенных в облигации иностранных эмитентов квазигосударственного сектора — с Т100,61 до Т122,92 млрд, и снижение инвестиций пенсионных активов в финансовые инструменты казахстанских банков второго уровня.

«Так, сумма средств, вложенных в акции, облигации и вклады в казахстанских банках, в июне уменьшилась на Т28,11 млрд — до Т1605,79 млрд», — подчеркивается в информации.

Напомним, что инфляция за январь-июнь 2018 года составила 2,6%. Тем самым реальная доходность пенсионных активов ЕНПФ в I полугодии составила всего 1,88%.