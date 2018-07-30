Парламент Кыргызстана рассмотрит вопрос о беглом экс-премьере Усенове

Алматы. 30 июля. КазТАГ – Вопрос о беглом бывшем премьер-министре Кыргызстана Данияре Усенове рассмотрит комитет жогорку кенеша по международным делам, обороне и безопасности, сообщает КирТАГ.

«Зампредседателя комитета Абдывахап Нурбаев отметил, что в последние годы отношения с Беларусью улучшились.

«После ухода Бакиевых отношения (с Беларусью – КазТАГ) в некоторых вопросах ухудшились. В последнее время отношения улучшались. Теперь появился Данияр Усенов. В сентябре, когда начнем работать, рассмотрим, обязательно. Возможно, он туда вкладывает средства, которые украл в Кыргызстане. Надо рассмотреть это», — заявил А.Нурбаев.

Напомним, белорусские СМИ 27 июля опубликовали фотографии человека, внешне похожего на бывшего премьер-министра Кыргызстана Д.Усенова, который бежал из страны после событий 2010 года. Один из корреспондентов даже успел поговорить с таинственным предпринимателем, в паспорте которого указано — Даниил Урицкий.

Фотографии были опубликованы белорусским изданием tut.by 27 июля с мероприятия по запуску строительства заводов ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация». В мероприятии принимал участие и вице-премьер-министр Беларуси Михаил Русый.

В министерство иностранных дел Кыргызстана 28 июля вызвали временного поверенного в делах Беларуси в Бишкеке Сергея Иванова. Кыргызская сторона вручила ему ноту, которой «выражает протест нахождению и осуществлению деятельности на территории Беларуси осужденного в Кыргызстане на пожизненный срок Д. Усенова, что является абсолютно неприемлемым».

Д.Усенов после событий 2010 года в Кыргызстане был обвинен в тяжких преступлениях и заочно осужден на пожизненный срок. После этого его фотографии нигде не публиковались.