Алматы. 31 июля. КазТАГ — Спасатели 4-х прикаспийских государств проведут учения по ликвидации ЧС на Каспии, сообщила пресс-служба комитета по ЧС МВД РК.

«2-3 августа в Мангистауской области состоится международное комплексное учение прикаспийских государств «Тeniz-2018», в котором участвуют сотрудники спасательных служб 4-х стран – Казахстана, Азербайджана, России и Туркменистана», — говорится в анонсе предстоящего мероприятия.

Как поясняется, учение проводится в соответствии со ст. 4 соглашения о сотрудничестве в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Каспийском море, подписанном в Астрахани в сентябре 2014 года.

Сотрудники спасательных служб прикаспийских государств отработают совместное реагирование на чрезвычайные ситуации в акватории Каспийского моря и приграничных территориях.

Первый этап учения пройдет 2 августа в Актау, в рамках которого будут отработаны вопросы обмена оперативной информацией.

«В ходе первого этапа предполагается развернуть оперативный штаб на базе международного морского порта Актау и в режиме видеоселектора задействовать ситуационные залы центра управления в кризисных ситуациях КЧС, ДЧС Мангистауской области, дежурные службы спасательных ведомств прикаспийских государств по отработке условных вводных», — уточняется в информации.

Второй этап проведут 3 августа в морском порту Баутино, который оборудован причалом для морских судов, смотровой вышкой и местами для построения спасательных команд и вертолетными площадками.

«Спасатели продемонстрируют умение искать и спасать людей, терпящих бедствие на море, оказывать первую помощь пострадавшим, эвакуировать их из воды на борт спасательного судна с применением специальных технологий», — говорится в сообщении.

Всего на учения привлекаются более 500 человек личного состава и порядка 75 единиц специальной техники, самолет Бе-200, 6 вертолетов, 4 морских судна и 7 спасательных катеров.