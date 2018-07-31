Нервно-мышечные заболевания – это не ДЦП. Нужны профильные специалисты

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Балжан Аязбаева, мама двух детей с ограниченными возможностями, о спинально-мышечной атрофии

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