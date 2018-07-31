Нервно-мышечные заболевания – это не ДЦП. Нужны профильные специалисты 31.07.2018 10:30 Владислав ЮРИЦЫН Жизнь 70 0 Балжан Аязбаева, мама двух детей с ограниченными возможностями, о спинально-мышечной атрофии Похожие материалы: Смерти рожениц в Астане расследуют специалисты из Израиля — Исекешев Сакральные места Панфиловской дивизии Тулеген Тохтаров – панфиловец, автоматчик 1075 сп Открыть юрлицо в Казахстане легко, а вот закрыть — не тут-то было Почему самозанятые должны откладывать на пенсию в три раза больше, чем все остальные?