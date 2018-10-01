Поставки нефти в Японию из Ирана за год выросли на 65%

Алматы. 1 октября. КазТАГ — Поставки сырой нефти в Японию из Ирана выросли на 65% в годовом исчислении в августе — до 177 475 баррелей в сутки, показав увеличение 4-й месяц подряд, сообщает S&P Global Platts.

«Увеличение импорта говорит о попытках японских нефтепереработчиков получить как можно больше нефти, прежде чем санкции США против Ирана вступят в силу в ноябре», — говорится в сообщении.

«По предварительным данным министерства экономики, торговли и промышленности Японии, 65%-ный рост увеличил импорт иранской нефти Японией до 177 475 баррелей в сутки в августе, что способствовало увеличению общего объема импорта сырой нефти на 5,9% в годовом исчислении — до 3,39 млн баррелей в сутки», — уточняется в сообщении.

При этом отмечается, что импорт иранской нефти в августе снизился на 3,3% по сравнению с июлем, но Иран оставался пятым по величине поставщиком Японии — 5,2% от общего объема импорта нефти.

«Поставки нефти в Японию из Ирана увеличивались с мая, поскольку японские нефтеперерабатывающие заводы старались обеспечить как можно больше грузов до возвращения американских санкций. Соответственно, импорт сырой нефти в Японию из Ирана за январь-август составил в среднем 166 890 баррелей в сутки, что на 4,8% больше, чем годом ранее», — поясняет издание.

Японские нефтеперерабатывающие заводы призвали правительство добиться, чтобы США сделали для Японии исключение и дали стране возможность продолжать импортировать обычные объемы иранской нефти.

Последние данные также показали, что в августе Япония получила 520 тыс. баррелей среднесернистой нефти с месторождения Шабва, что стало первым импортом страны из Йемена за последние 3 года. Согласно последним данным, в 2015 году Япония импортировала из Йемена 233 723 барреля нефти с месторождения Масила.

Как полагает издание, поставки нефти из Йемена в Японию могут увеличиваться в будущем. Правительство Йемена завершило ремонт основного экспортного нефтепровода, что позволило ему отправить свой первый за последние 3 года груз с терминала Бир-Али в Аденском заливе 29 июля.

Добыча нефти в бассейне Шабва началась в апреле после более чем 3 лет простоя из-за войны между йеменскими хуситами и коалицией, возглавляемой Саудовской Аравией, которая наложила блокаду на йеменские порты, что привело к блокированию экспорта и, соответственно, прекращению производства.