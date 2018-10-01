Неустойчивый характер погоды прогнозируют в октябре казахстанские синоптики

Астана. 1 октября. КазТАГ — Погода в Казахстане в октябре будет неустойчивой, сообщает РГП «Казгидромет».

«В начале октября с затоком прохладных и влажных воздушных масс ожидается неустойчивый характер погоды, где на севере, востоке и в центре страны ожидаются осадки с понижением температуры воздуха ночью до 0-5, днем до +7+15; на юго-востоке – грозовые дожди с температурой воздуха ночью +7+12, днем +17+25. Затем с выносом тепла с Центральной Азии погода побалует жителей большинства областей Казахстана теплом и солнцем. Днем столбики термометров повысятся: в северной половине до +15+22, в южной половине до +23+28», — говорится в консультативном прогнозе погоды на октябрь, распространенном в понедельник.

Однако синоптики отметили, что «осеннее тепло капризно и синоптические процессы меняются быстро».

«Так, уже в период 3-4 октября на западе страны с влиянием циклона пройдут грозовые дожди, которые, постепенно смещаясь в восточном направлении, охватят и другие области Казахстана в конце первой и начале второй декады», — пояснили синоптики.

Согласно долгосрочному прогнозу, очередную интенсивную волну холода следует ожидать в середине третьей декады, когда столбики термометров опустятся: в северной половине ночью до -5-13, днем до 0-5; в южной половине ночью до 0-5, днем до +10+18. В результате средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на +1, за исключением Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей – около нормы.

«Месячное количество осадков предполагается больше нормы местами в Восточно-Казахстанской, около нормы в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, на большей части Костанайской, местами в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской и Алматинской областях, меньше нормы – на остальной территории», — отметили синоптики.

Также синоптики напомнили, что консультативный прогноз может претерпеть значительную корректировку «по мере изменения синоптической ситуации».