Не назревает ли в Кыргызстане очередная революция?!

Руководству Казахстана немедленно следует озаботиться извлечением уроков из опыта Кыргызстана и сформировать очень серьезную стратегию по недопущения его повторения в нашей стране

Издание Eurasia Daily опубликовало статью под названием «Atambayev vs. Zheenbekov: Kyrgyzstan on its way to dual power» — «Атамбаев против Жээнбекова»: Кыргызстан начал движение к двоевластию».

В предисловии к ней говорится так: «На закрытом съезде Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК) бывший президент страны Алмазбек Атамбаев жестко раскритиковал своего преемника Сооронбая Жээнбекова. Он обвинил его в автократии, коррупции и отходе от избирательной политической платформы. Таким образом, экс-президент Кыргызстана через 4 месяца после ухода с поста и передачи полномочий своему преемнику возвращается в политику. Что происходит в Кыргызстане? Чего ожидать от самой нестабильной постсоветской страны? На эти и другие вопросы издания EADaily отвечает оппозиционер, бывший депутат парламента Кыргызстана Равшан Джеенбеков».

Далее уже в самой статье в виде интервью излагается следующее: «EADaily: Каковы причины испортившихся отношений между Алмазбеком Шаршеновичем и Сооронбаем Шариповичем?

Равшан Джеенбеков: Расчет бывшего президента был прост — он думал, что новый президент, преисполненный чувством благодарности к нему, будет выполнять все, что он ему скажет. То есть Атамбаев планировал управлять страной из своей резиденции. Возможно, такой сценарий проходит в других странах, но в Кыргызстане другая ситуация, здесь сценарий уперся в проблемы трайбализма и регионализма. Команда Сооронбая Жээнбекова начала выставлять Атамбаеву свои условия — кадровые, финансовые, моральные. Возник конфликт. Жээнбеков стал вести свою линию, не согласовывая с Атамбаевым…

EADaily: Получается, что раскол произошел и в рядах правящей СДПК?

Равшан Джеенбеков: Да, конечно. Сама партия не станет признавать этого факта, но в Кыргызстане трудно что-либо утаить. СДПК фактически уже перестала существовать. Во всяком случае, в прежнем виде. СДПК превратилась в региональную партию в границах Чуйской области. Клан Жээнбековых, который поддерживал СДПК, теперь будет создавать свою политическую организацию».

Похоже, назревает третья революция в Кыргызстане. А причины, обуславливающие очередное обострение общественно-политической ситуации в республике, стары, что называется, как мир. Увы, прежде чем серьезные эксперты и наблюдатели стали предельно откровенно говорить о корневых основах социальных и политических связей, служащих фактическими общественно-государственными скрепами, а серьезные российские и зарубежные издания начали им предоставлять, образно говоря, свою высокую и авторитетную трибуну, случились две кыргызские революции, повторение «ошских событий» на юге Кыргызстана. Очень жаль, что только теперь становится возможным заведение серьезного разговора о коренных причинах социальных и политических противоречий в кыргызском обществе, обуславливающих уязвимость, более того, шаткость государственности в этой стране.

Ведь до относительно недавнего времени куда больше принято было говорить о наибольшей общегражданского характера демократической прогрессивности Кыргызстана в качестве примера для других стран региона. Причем такие представления формировались под началом и при идейном вдохновении очень серьезных людей с Запада. И ведь до совсем недавнего времени авторитетнейшие американские деятели, имеющие громадный вес и влияние на наших руководителей, продолжали предлагать всей Центральной Азии опыт Кыргызстана в качестве образца построения демократического общества. Если не верите, почитаете, скажем, книгу под названием «Построение капитализма» от Андерса Аслунда, который, как его представляют, являлся советником правительств государств Центральной Азии. Он долгое время рука об руку работал с первым президентом Кыргызстана А.Акаевым. Для него Кыргызстан времен А.Акаева — наиболее успешный пример проведения политических и экономических реформ. Узбекистан и Туркменистан, по его мнению, — это законсервированные диктаторские страны, а Таджикистан еще не вступил в полосу реформ. Казахстан же, как считает он, на границе между теми тремя государствами и Кыргызстаном. Вот так-то, не больше и не меньше. Впрочем, с тем, что Казахстан находится на границе между Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменистаном с одной стороны и Кыргызстаном, с другой, можно согласиться. Но с одной лишь поправкой – по части не близости к демократии, а уязвимости, шаткости и даже эфемерности своей государственности.

Но такая реальность до недавнего времени, хоть и не скрывалась, не признавалась настолько, чтобы она принималась в расчет в практической политике. Она просто не рассматривалась всерьез. Мол, мы выше этого. То есть в качестве генеральной линии продвигалась такая мысль: трайбализма опасаться нечего, родоплеменные деления имеют место, но это отживающий свое архаизм, а на самом деле в стране берут верх общегражданские и демократические порядки. И такое нежелание признавать очевидность обошлось и продолжает обходиться очень дорого в Кыргызстане.

И теперь, когда не признавать ее уже просто невозможно, начинают появляться серьезные материалы о ней в серьезных изданиях. Но это пока касательно только Кыргызстана. А что же Казахстан?! Будем ждать повторения того, что произошло там и у нас, прежде чем начнем признавать наличие такой же реальности и здесь?! Не опоздать бы. Ведь Казахстан – это не Кыргызстан. Тут есть еще много чего, что делить и из-за чего делиться. Поэтому руководству государства немедленно следует озаботиться извлечением уроков из опыта Кыргызстана и сформировать очень серьезную стратегию по недопущения его повторения в нашей стране.

***

