В мажилисе презентованы поправки по охране и использовании объектов истоpико-культуpного наследия

Астана. 1 октября. КазТАГ – Оксана Скибан. Депутатам мажилиса парламента презентован законопроект РК «Об охране и использовании объектов истоpико-культуpного наследия».

«Опираясь на новые тенденции в развитии историко-культурного наследия и лучший современный мировой опыт, в представленном проекте закона предлагается предусмотреть ряд концептуальных норм», — сказал министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы.

В частности, по его словам, необходимо расширение понятия и видов памятников истории и культуры.

«Необходимо придать официальный статус объектам, определяемым как сакральные, а также вывести в отдельный вид памятников сооружения монументального искусства, которые сегодня отнесены к группе памятников архитектуры и градостроительства, что не отражает их основной сути. Далее, предлагается систематизировать вопрос выявления и учета объектов историко-культурного наследия», — пояснил он.

Как добавил глава ведомства, сегодня памятник археологии признается памятником истории и культуры с момента его выявления автоматически. При этом данный статус за памятником официально не закрепляется.

«Данная правовая коллизия не позволяет своевременно включить объект в список памятников истории и культуры. Как следствие, отсутствует должный мониторинг его состояния со стороны уполномоченного органа, выделение своевременного финансирования на обеспечение его сохранности, что в итоге ведет к ухудшению общего состояния вновь выявленного археологического объекта. (…) Для четкой регламентации данного вопроса в законопроекте определены конкретные шаги и хронологические рамки по включению либо исключению их из списка предварительного учета и действия по определению статуса объекта», — отметил А. Мухамедиулы.

Кроме того, министр сообщил, что серьезной проблемой остается регулирование вопроса проведения археологических работ на памятниках истории и культуры.

«В целях упорядочения вопроса и ужесточения мер охраны в компетенцию уполномоченного органа предлагается включить норму по разработке и утверждению правил и условий проведения археологических работ, где будут четко регламентированы все действия, связанные с работами на объекте», — указал он.

Также предусмотрены нормы по согласованию местными исполнительными органами вопроса лишения и придания статуса памятников местного значения с центральным уполномоченным органом – министерством культуры и спорта. Данная мера позволит обеспечить объективность и обоснованность принимаемых решений.

«Отдельное внимание в законопроекте отводится вопросам лицензирования археологических и реставрационных работ. Данная норма вводится в целях исключения ситуации, когда один и тот же ученый заявляется научным руководителем от нескольких организации при подаче заявления на выдачу лицензии. Как показывает практика, такой подход серьезно сказывается на качестве проводимых работ, в большинстве случаев археологическими и реставрационными работами занимаются дилетанты, не имеющие необходимого опыта и знаний», — пояснил глава минкультуры.

Наряду с этим, по его данным, в проекте закона особое внимание уделено обеспечению сохранности объектов историко-культурного наследия при освоении территорий.

«Действующим законодательством вопросы сохранения объектов историко-культурного наследия при освоении земель учтены в общих чертах. Отсутствие конкретной регламентации допускает неисполнение требований закона. В целях устранения данных пробелов законопроектом предусмотрены конкретные экстренные меры по обеспечению сохранности выявленных объектов, а также правовая ответственность землепользователей, собственников, а также ответственных государственных органов в случаях выявления объектов историко-культурного наследия при освоении земель», — уточнил А. Мухамедиулы.

В заключение он дополнил, что в целях обеспечения сохранности памятников истории и культуры предусматриваются меры, обеспечивающие планомерное и согласованное проведение археологических и научно-реставрационных работ.