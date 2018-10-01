Вашингтон и Пекин борются за XXI век 01.10.2018 16:00 Владислав ЮРИЦЫН Экономика 282 0 Китаевед Адиль Каукенов о позиционной торгово-политической войне между крупнейшими экономиками планеты Похожие материалы: $220 млн безвозмездно выделит Пекин на строительство зданий парламента и правительства Таджикистана В аэропорту Астаны проводится антитеррористическое учение На негативные последствия «торговых войн» США указал глава ФРС Спецслужбы СНГ проведут учения по борьбе с условными террористами Сотрудники Amazon брали взятки и продавали личные данные покупателей