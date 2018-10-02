Алматы. 2 октября. КазТАГ – Почти Т105 млрд аккумулировано в казахстанском Фонде социального медстрахования, следует из сообщения фонда.

«За обязательное социальное медицинское страхование с 1 по 30 сентября 2018 года перечислено 8 млрд тенге. Общая сумма отчислений и взносов работодателей и индивидуальных предпринимателей за обязательное социальное медицинское страхование, поступившая в период с 1 июля 2017 года по 30 сентября 2018 года, составила Т105 млрд тенге», — говорится в распространенном сообщении.

«Из них 96,4 млрд тенге (около 91,8%) приходятся на отчисления работодателей, 8,6 млрд тенге (около 8,2%) – на взносы индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера», — уточняется в информации.

Отмечается, что в разрезе регионов наибольшие суммы по-прежнему поступают из Алматы и Астаны, а также из Карагандинской области.

«Все поступившие за ОСМС средства хранятся в Национальном банке, с которым заключен договор доверительного управления, и в последующем будут направлены на оплату услуг, оказываемых в рамках ОСМС», — напоминают в фонде.

Как сообщалось, с 1 января 2018 года ФСМС выступает единым плательщиком за медицинские услуги в рамках пакета гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. До 2020 года будут отрабатываться механизмы планирования, закупа, контроля качества и оплаты медицинских услуг, а также совершенствование работы платежных информационных систем и внедрение новой тарифной политики. Предполагается, что эти меры обеспечат полную готовность фонда к работе в условиях ОСМС с 1 января 2020 года.

С 1 января 2018 года приостановлены на 2 года отчисления уплаты взносов в ФСМС с физических лиц по договорам гражданско-правового характера и индивидуальных предпринимателей, оплачивающих за себя.